realme預告 將於8/8揭曉6400萬畫素相機技術規格

realme行銷長徐起日前預告,準備推出搭載6400萬畫素相機鏡頭設計的新款手機,而稍早由realme印度執行長Madhav Sheth於Twitter釋出消息則確認將在8月8日舉辦發表活動,預計將公布重點具將在相機功能上,因此是否會同步揭曉新款手機似乎還無法確認。

不過,從時間點來看的話,意味realme將使手機相機拍攝功能對比三星Galaxy Note 10,但主要是針對搭載三星ISOCELL Bright GW1感光元件部分,實際上首發應用此款感光元件設計的手機,預期依然會是Galaxy Note 10。

同時就目前公布消息顯示重點會放在相機技術說明,因此發表會當天並不一定會正式揭曉手機,而是以溝通相機設計為主軸,並且可能對外昭告率先採用三星新款感光元件設計的相機規格。

We are taking a leap in smartphone camera on 8th August and we are doing it here in India. Get ready as we unveil the world's first 64MP Quad Camera on a smartphone at our camera innovation event. And this is among the first surprise of the season. Stay Tuned! #LeapToQuadCamera https://t.co/kSUMacQ9TI