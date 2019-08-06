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realme預告 將於8/8揭曉6400萬畫素相機技術規格

2019-08-06 07:49楊又肇

realme行銷長徐起日前預告，準備推出搭載6400萬畫素相機鏡頭設計的新款手機，而稍早由realme印度執行長Madhav Sheth於Twitter釋出消息則確認將在8月8日舉辦發表活動，預計將公布重點具將在相機功能上，因此是否會同步揭曉新款手機似乎還無法確認。

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不過，從時間點來看的話，意味realme將使手機相機拍攝功能對比三星Galaxy Note 10，但主要是針對搭載三星ISOCELL Bright GW1感光元件部分，實際上首發應用此款感光元件設計的手機，預期依然會是Galaxy Note 10。

同時就目前公布消息顯示重點會放在相機技術說明，因此發表會當天並不一定會正式揭曉手機，而是以溝通相機設計為主軸，並且可能對外昭告率先採用三星新款感光元件設計的相機規格。

而就先前三星公布細節，ISOCELL Bright GW1感光元件採1/1.72吋面積，以及每單位畫素感光面積達0.8μm，藉此讓整體進光量相對提昇。

另外，ISOCELL Bright GW1可藉由ISOCELL Plus像素隔離技術，進一步減少像素間的光線干擾，藉此提升感光度與色彩真實度表現，更因為採用名為Teteacell的4合1像素合併技術，將可讓6400萬畫素影像實際輸出為1600萬畫素結果，藉此同時確保影像銳利度與充足進光量表現，使得實際拍攝畫質表現更好。

從realme先前釋出圖像來看，顯然新機將會採用四鏡頭設計，沒意外的話將會採用廣角主鏡頭、超廣角鏡頭、遠焦鏡頭，另一組鏡頭則可能採用ToF規格設計，但具體細節依然要等realme正式對外揭曉。

由於主打將高階旗艦手機設計帶進中低價位機種，藉此主打更具超值的性價比使用體驗，讓realme品牌手機推出之際就吸引不少印度市場用戶，同時也藉由相同模式擴展到台灣及中國市場，若依照第三方市調機構Counterpoint針對2019年第二季的全球手機出貨統計中，realeme在全球出貨量累積超過470萬支，相比去年同期提昇高達848%。

甚至，realme僅以前後一年左右時間擠入全球10大手機出貨量品牌排名，顯然原先採用市場策略相當成功，但接下來是否能持續往前邁進，或是持續維持，就要看realme接下來發展策略。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

realme手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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