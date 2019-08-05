小米MAX傳爆炸！他燙傷：爆料前推脫 爆料後上門和解

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7月25日，中國的網友「MU浦東維修基地-劉潤」在微博上秀出一些照片，表示他於17日早上，口袋內的小米MAX手機發生爆燃，導致其腿部發生嚴重燙傷，傷口「撕裂般疼痛」。

除了文字描述外，該網友還附上了腿部燒傷的照片和病歷。其病歷顯示右下肢近膝燙傷面積約10公分X20公分。在他的相簿中還有很多看來相當嚇人的燒傷部位照片，不過因為可能會令人不安，在此就不截圖。

而在他第一次的爆料微博中，表示事發後小米手機方面只會一味要求其刪除微博的照片以及文字，拖延一週才來取證，而在取證次日即致電給他，表示不是「品質問題」。

也因此讓他對小米的處理態度感到不滿，他批評小米售後危機處理意識缺乏，無任何反應速度，語言組織能力極差；根本無法做到對客戶的安撫，只會激化客戶的負面情緒，不利於問題的解決；並且使用拖延的做法，遲遲不解決問題。

不過就在他這篇文章發出後，當天晚上21時32分，該網友就刪除了上述的爆料微博，並發布消息表示，「目前小米公司已派人上門解決問題，雙方已達成最終諒解協議。事情已經結束。」

網友沒有說明他的手機是小米MAX幾代，小米 MAX 系列憑藉著超大螢幕和超強續航，過去幾代推出時都得到不少消費者的青睞，最新的小米 MAX 3 則是將螢幕放大到 6.9 吋，加上 5,500mAh 的超大電池，在先前的測試中得到了超過 19 個小時的超長續航表現。

不過，這麼大的電池容量，如果因為種種原因而爆炸的話，相對來說造成的危險傷害機會也會大得多。從網友秀出的照片來看，的確是滿讓人觸目驚心的。

另外也提醒大家，最近天氣正熱，戶外常常有35°以上高溫，而可能會導致手機中的鋰電池溫度過高甚至膨脹，當你在使用手機時，如果你能明顯感到手機有點燙的時候，往往表示內部溫度已經到了六七十度，請注意自身的使用安全。

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《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》