親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

利奇馬颱風恐成「中度颱風」侵台 一張圖看各國預測路徑

放火燒屋為見兒一面 靈異台劇裡的生死遺憾

歐洲地區的Android用戶 很快就能自行決定手機預設搜尋服務

2019-08-05 09:47楊又肇

先前因為Android服務授權必須綁定其服務內容，導致遭受歐盟裁罰43億歐元，Google後續則是聲明針對歐洲經濟區調整Android付費授權協議，不再強制綁定旗下app內容。而在稍早調整中，Google更宣布明年開始將會在歐洲地區提供使用的Android作業系統中，加入可自行決定預設搜尋服務選項。

分享

根據Google說明，因應歐盟單位要求，明年起在歐洲經濟區內銷售的新款Android手機，在初期設定過程中就會提示可選擇個人偏好的搜尋服務，而不再僅只是預設採用Google Search。同時，若備選項目並未出現使用者偏好搜尋服務，依然可以透過Google Play Store下載安裝。

過去因為要求在市售手機採用的Android作業系統強制綁定Google旗下應用服務，因此歐盟認為Google藉此擴大其服務發展優勢，進而擠壓歐盟地區其他業者競爭空間，最終裁罰Google高達43億歐元，後續更要求Google做出改善。

而為了因應歐盟要求，Google針對歐洲經濟區銷售的Android授權協議重新做調整，不再於Android作業系統內強制綁定Google旗下應用服務，但硬體廠商有需求的話，仍可額外申請授權Google Search、Chrome瀏覽器在內應用服務預載，藉此確保裝置使用Google服務項目能有一定相容穩定表現。

此次針對歐盟經濟區銷售的新款Android手機重新做調整，或許Google接下來在歐洲地區的服務發展可能多少會受到影響。

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

歐盟

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

配件圖像顯示Galaxy Note 10將取消3.5mm耳機孔設計

2019-08-04 13:55

小米A3 8/6開賣 原生Android＋三鏡頭只要6,999元

2019-08-04 12:48

美國總統加徵中輸美進口關稅 將造成新款iPhone售價上漲

2019-08-03 11:49

愛國者挺華為 iPhone在中國最新市占降至5.8%

2019-08-02 15:27

顧能：2019智慧機銷量年減2.5％

2019-08-02 14:34

玉山北峰行動基地台 今日啟用

2019-08-02 13:01

東北亞最高！玉山北峰行動通信基地台 今正式啟用

2019-08-02 11:14

高通預期 5G網路普及速度遠比4G更快

2019-08-02 11:01

以Android One形式打造 小米A3終於進駐台灣市場

2019-08-02 10:48

Intel代號Ice Lake的第10代Core i系列處理器出貨，啟用全新編號命名方式

2019-08-02 10:46

翻轉相機拍照炫技 華碩8月起推ZenFone 6用戶專屬學堂

2019-08-01 19:18

Galaxy Note 10可能額外推出粉色款式配色

2019-08-01 11:40

借助Actions on Google設計 Google Assistant串接更多台灣在地服務

2019-08-01 11:38

Android Auto更新 操作更簡單、高度整合Google Assistant

2019-08-01 11:38

三星旗艦手機可能會在更短時間內獲得Android Q更新

2019-08-01 11:38

Android手機上的語音搜尋功能 似乎快被Google Assistant取代

2019-08-01 11:38

蘋果說明收購Intel手機數據晶片 為了掌握必要技術

2019-07-31 17:14

華碩透露將優先改善ZenFone 6台灣缺貨問題、ROG Phone II如期在台上市銷售

2019-07-31 17:14

Google確認新機名稱就是Pixel 4 搭載更精準的臉部識別與隔空手勢操作

2019-07-31 10:27

聯發科正式揭曉針對遊戲打造的Helio G90系列處理器

2019-07-31 10:16

Sony手機業務終於轉虧為盈，但主因在於成本精簡

2019-07-31 10:13

OPPO再與8家廠商合作授權 持續擴展VOOC閃充技術

2019-07-31 10:11

黑鯊手機2 Pro揭曉 跟進換上Snapdragon 855+運算平台

2019-07-31 10:09

台灣大哥大「5G超盟」成軍，攜手近80家企業、展示5G手機與相關應用

2019-07-30 15:35

iPhone新3款傳有臉部辨識 前後VCSEL比重提升

2019-07-30 10:48

Pixel 4支援手勢操作與臉部辨識 Google新機料10月亮相

2019-07-30 10:14

高通攜手騰訊 全面搶攻遊戲市場

2019-07-30 09:39

分析報告指稱 蘋果明年推出的iPhone全數支援兩種5G網路技術規格

2019-07-30 08:52

用手勢就可隔空操控！LG G8SThinQ魔幻機皇夏日送好康

2019-07-30 00:53

抖音母企攻智慧手機 傳字節跳動最快下半年發布產品

2019-07-29 17:16

Siri爆出竊聽疑雲 蘋果承包商接收各式錄音

2019-07-29 16:35

HMD Global準備推出名為Nokia 8.2新機，導入升降鏡頭設計

2019-07-29 09:55

華為計畫從下半年增加自有處理器應用比例，擺脫仰賴Qualcomm情況

2019-07-29 09:55

郭明錤：明年iPhone全支援5G 穩懋、博通PA贏家

2019-07-29 09:02

小米A3加入中階機戰局 8月1日亮相

2019-07-27 19:36

將推買一送一方案 Verizon預計推行的Galaxy Note 10+ 5G版本亮相

2019-07-27 14:48

避免承擔風險 美國電信業者T-Mobile表示不再銷售Galaxy Fold

2019-07-27 14:48

T-Mobile併購 Sprint用戶恐要被迫買新手機了

2019-07-27 14:16

美電信業洗牌 T-Mobile併購Sprint 手機帳單恐變貴

2019-07-27 14:14
看更多

熱門文章

臉書、IG又當機了！發文PO照、留言、按心情都不行

2019-08-04 22:18

Eyep查出自己的IP位址 搭配超酷炫Google Maps效果

2019-08-04 20:28

小米A3 8/6開賣 原生Android＋三鏡頭只要6,999元

2019-08-04 12:48

Sony、Canon雙強爭霸 影音新世代必備輕巧Vlog相機

2019-08-04 16:54

中國版Nintendo Switch加入微信支付、使用騰訊雲打造線上服務

2019-08-04 13:55

配件圖像顯示Galaxy Note 10將取消3.5mm耳機孔設計

2019-08-04 13:55

蘋果直營店免費課程出新招！動手玩AR藝術課程、怪奇比莉音樂

2019-08-04 18:34

Razer Viper是一款採光觸發鍵軸設計的滑鼠，讓職業電競選手能有更快操作手感

2019-08-04 13:55

亞馬遜8月底終止Dash按鍵應用 虛擬按鍵或Alexa聲控取代

2019-08-04 13:55

與NVIDIA正面抗衡 AMD執行長透露接下來準備推出高階顯示卡產品

2019-08-05 09:48

CAPCOM對外招募測試玩家 可能準備推出《惡靈古堡》系列新作

2019-08-05 09:48

歐洲地區的Android用戶 很快就能自行決定手機預設搜尋服務

2019-08-05 09:47

Fitbit新款Versa手錶將搭載Alexa數位助理功能 更像Apple Watch

2019-08-05 09:48

台灣精品電競賽 大馬近百名選手參賽

2019-08-04 23:19

蘋果也計畫推出常時連網筆電 整合5G連網功能、明年下半年推出

2019-08-05 09:48

繼NEOGEO mini之後 SNK將接續推出全新硬體裝置

2019-08-05 09:48

防隱私外洩 蘋果和Google暫停分析語音助理錄音

2019-08-04 15:15

Master & Dynamic降噪耳機MW65在台上市 支援快充、Google Assistant

2019-08-05 09:48

Apple Card無法用於購買加密貨幣等具風險商品 可能無法在越獄裝置上使用

2019-08-05 09:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top