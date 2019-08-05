歐洲地區的Android用戶 很快就能自行決定手機預設搜尋服務

先前因為Android服務授權必須綁定其服務內容，導致遭受歐盟裁罰43億歐元，Google後續則是聲明針對歐洲經濟區調整Android付費授權協議，不再強制綁定旗下app內容。而在稍早調整中，Google更宣布明年開始將會在歐洲地區提供使用的Android作業系統中，加入可自行決定預設搜尋服務選項。

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根據Google說明，因應歐盟單位要求，明年起在歐洲經濟區內銷售的新款Android手機，在初期設定過程中就會提示可選擇個人偏好的搜尋服務，而不再僅只是預設採用Google Search。同時，若備選項目並未出現使用者偏好搜尋服務，依然可以透過Google Play Store下載安裝。

過去因為要求在市售手機採用的Android作業系統強制綁定Google旗下應用服務，因此歐盟認為Google藉此擴大其服務發展優勢，進而擠壓歐盟地區其他業者競爭空間，最終裁罰Google高達43億歐元，後續更要求Google做出改善。

而為了因應歐盟要求，Google針對歐洲經濟區銷售的Android授權協議重新做調整，不再於Android作業系統內強制綁定Google旗下應用服務，但硬體廠商有需求的話，仍可額外申請授權Google Search、Chrome瀏覽器在內應用服務預載，藉此確保裝置使用Google服務項目能有一定相容穩定表現。

此次針對歐盟經濟區銷售的新款Android手機重新做調整，或許Google接下來在歐洲地區的服務發展可能多少會受到影響。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》