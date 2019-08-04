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配件圖像顯示Galaxy Note 10將取消3.5mm耳機孔設計

2019-08-04 13:55楊又肇

在稍早傳出影像中，顯示三星接下來即將揭曉的高階旗艦手機Galaxy Note 10，確實會取消3.5mm耳機孔的設計。

(圖／擷自Sammobile網站)
(圖／擷自Sammobile網站)
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Sammobile網站取得一系列USB-C轉3.5mm耳機孔配件圖像，並且標榜為Galaxy Note 10原廠盒裝內附配件的情況，顯示Galaxy Note 10確實如市場傳聞將取消3.5mm耳機孔設計，意味僅能透過USB-C輸出數位音訊，或是透過轉接方式使用耳機配件。

而相關說法也指出，三星將因應這樣的改變額外提供USB-C連接頭設計的耳機產品，另外也能藉由藍牙連接方式使用無線耳機配件。

在先前Sony也在旗下旗艦手機Xperia 1取消使用3.5mm耳機孔，並且標榜藉由數位音訊追求更高音質表現之下，三星也一改過往說法，將從Galaxy Note 10開始捨棄3.5mm耳機孔，Android手機陣營目前也僅剩LG、vivo等品牌仍維持使用3.5mm耳機孔設計，但在接下來的數位音訊使用需求，以及未來手機設計方向，取消使用3.5mm耳機孔顯然是必然趨勢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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