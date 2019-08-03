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美國總統加徵中輸美進口關稅 將造成新款iPhone售價上漲

2019-08-03 11:49楊又肇

美國總統川普稍早透過Twitter說明，計畫從今年9月1日起，針對從中國輸入美國境內銷售商品加徵10%進口關稅，若以這些價值總計達3000億美元的商品市值計算的話，美國約可從中獲取300億美元稅金。

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而之所以在先前已經提高25%的進口關稅加碼，主因在於中國方面並未遵守向美國採購農產品的承諾，同時也未終止將類鴉片止痛劑芬太尼 (fentanyl)在內藥物輸入美國，因此在美國聯準會 (FED)需不降息之後，隨即宣布針對從中國輸入美國境內銷售商品加徵10%進口關稅。

至於加碼進口關稅之後，除了不免會讓中國製造、進口至美國銷售的產品售價增加，進而讓商品製造業者面臨銷售挑戰，對於一般消費者而言也會面臨進口關稅轉嫁至產品售價情況。

若以目前多數產品均選擇在中國市場製作生產的蘋果來看，意味今年即將揭曉的新款iPhone將會面臨售價上漲命運，或是由蘋果自行吸收進口關稅增加成本。長遠來看，蘋果是否會像執行長Tim Cook尋找將產線拉回美國境內的合適方法，或是選擇將產線移出中國，目前暫時還無法確認。

除了蘋果，許多選擇在中國境內生產的科技產品勢必也會面臨售價上漲情況，尤其Sony先前也已經預告部分產品可能因為美國進口關稅增加，可能會轉嫁至消費者身上。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聯準會川普iPhone

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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