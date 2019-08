美國總統加徵中輸美進口關稅 將造成新款iPhone售價上漲

美國總統川普稍早透過Twitter說明,計畫從今年9月1日起,針對從中國輸入美國境內銷售商品加徵10%進口關稅,若以這些價值總計達3000億美元的商品市值計算的話,美國約可從中獲取300億美元稅金。

而之所以在先前已經提高25%的進口關稅加碼,主因在於中國方面並未遵守向美國採購農產品的承諾,同時也未終止將類鴉片止痛劑芬太尼 (fentanyl)在內藥物輸入美國,因此在美國聯準會 (FED)需不降息之後,隨即宣布針對從中國輸入美國境內銷售商品加徵10%進口關稅。

至於加碼進口關稅之後,除了不免會讓中國製造、進口至美國銷售的產品售價增加,進而讓商品製造業者面臨銷售挑戰,對於一般消費者而言也會面臨進口關稅轉嫁至產品售價情況。

若以目前多數產品均選擇在中國市場製作生產的蘋果來看,意味今年即將揭曉的新款iPhone將會面臨售價上漲命運,或是由蘋果自行吸收進口關稅增加成本。長遠來看,蘋果是否會像執行長Tim Cook尋找將產線拉回美國境內的合適方法,或是選擇將產線移出中國,目前暫時還無法確認。

除了蘋果,許多選擇在中國境內生產的科技產品勢必也會面臨售價上漲情況,尤其Sony先前也已經預告部分產品可能因為美國進口關稅增加,可能會轉嫁至消費者身上。

...We look forward to continuing our positive dialogue with China on a comprehensive Trade Deal, and feel that the future between our two countries will be a very bright one!