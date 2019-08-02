親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

邱國正：私菸案懲處我會下重手 起碼記過以上

家族詛咒未完？甘迺迪家族又1人早逝 年僅22歲

顧能：2019智慧機銷量年減2.5％

2019-08-02 14:34聯合晚報 記者張家瑋馬瑞璿／台北報導

國際研究暨顧問機構顧能預測，2019年全球智慧型手機銷售量總計15億支，較去年同...
國際研究暨顧問機構顧能預測，2019年全球智慧型手機銷售量總計15億支，較去年同期下滑2.5%。 美聯社
分享

研調機構再次發出全球智慧型手機銷售警訊。根據國際研究暨顧問機構顧能（Gartner）預測，2019年全球智慧型手機對終端使用者銷售量總計15億支，較去年同期下滑2.5%，這與手機處理器巨擘高通日前下修全年手機銷量趨勢大致吻合，2019年全球半導體產業恐難擺脫手機衰退負面影響。

顧能分析師預估2019下半年整體智慧型手機銷售量將延續上半年的疲弱趨勢。其中日本、西歐及北美為2019年智慧型手機銷售量下滑幅度最大的地區，分別下滑6.5%、5.3%及4.4%。顧能研究副總裁Annette Zimmermann指出，智慧型手機換機周期拉長，加上華為被禁止向美國供應商取得技術，使得今年上半年智慧型手機需求走弱。預期2019下半年市場需求會更加萎靡，畢竟不論高階、低階或中階智慧型手機，換機好處皆不夠顯著，因此換機速度持續減緩。

與高通先前預估趨勢吻合

顧能預估與高通先前預估趨勢大致吻合，高通下修2019全年手機出貨量，由前次的18億至19億支，下修為17億至18億支。

5G手機占比低於1%

而5G時代來臨，開啟新一輪需求，Gartner預計2019年5G智慧型手機銷售仍佔少數，整體市場要到2020下半年才會開始攀升，屆時5G的覆蓋率和相關硬體服務的可用性都將有所改善。Gartner預測2019年5G智慧型手機銷售量將超過1,500萬支，僅占2019年度整體智慧型手機銷量1%以下。

2020年有更多5G智慧型手機上市，屆時智慧型手機銷售量可望再度成長，通訊服務供應商也將開始於不同地區推廣5G服務方案。另外，分析師預估第一款支援5G功能的蘋果iPhone機種將於2020年問世，應可吸引iPhone用戶升級。

智慧型手機5G高通
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

玉山北峰行動基地台 今日啟用

2019-08-02 13:01

東北亞最高！玉山北峰行動通信基地台 今正式啟用

2019-08-02 11:14

Pixel 4支援手勢操作與臉部辨識 Google新機料10月亮相

2019-07-30 10:14

iPhone新3款傳有臉部辨識 前後VCSEL比重提升

2019-07-30 10:48

聯發科正式揭曉針對遊戲打造的Helio G90系列處理器

2019-07-31 10:16

黑鯊手機2 Pro揭曉 跟進換上Snapdragon 855+運算平台

2019-07-31 10:09

Sony手機業務終於轉虧為盈，但主因在於成本精簡

2019-07-31 10:13

OPPO再與8家廠商合作授權 持續擴展VOOC閃充技術

2019-07-31 10:11

蘋果iPhone帶頭、華為、OPPO跟進 推升VCSEL產值

2019-07-22 14:47

高通預期 5G網路普及速度遠比4G更快

2019-08-02 11:01

以Android One形式打造 小米A3終於進駐台灣市場

2019-08-02 10:48

Intel代號Ice Lake的第10代Core i系列處理器出貨，啟用全新編號命名方式

2019-08-02 10:46

翻轉相機拍照炫技 華碩8月起推ZenFone 6用戶專屬學堂

2019-08-01 19:18

Galaxy Note 10可能額外推出粉色款式配色

2019-08-01 11:40

借助Actions on Google設計 Google Assistant串接更多台灣在地服務

2019-08-01 11:38

Android Auto更新 操作更簡單、高度整合Google Assistant

2019-08-01 11:38

三星旗艦手機可能會在更短時間內獲得Android Q更新

2019-08-01 11:38

Android手機上的語音搜尋功能 似乎快被Google Assistant取代

2019-08-01 11:38

蘋果說明收購Intel手機數據晶片 為了掌握必要技術

2019-07-31 17:14

華碩透露將優先改善ZenFone 6台灣缺貨問題、ROG Phone II如期在台上市銷售

2019-07-31 17:14

Google確認新機名稱就是Pixel 4 搭載更精準的臉部識別與隔空手勢操作

2019-07-31 10:27

台灣大哥大「5G超盟」成軍，攜手近80家企業、展示5G手機與相關應用

2019-07-30 15:35

高通攜手騰訊 全面搶攻遊戲市場

2019-07-30 09:39

分析報告指稱 蘋果明年推出的iPhone全數支援兩種5G網路技術規格

2019-07-30 08:52

用手勢就可隔空操控！LG G8SThinQ魔幻機皇夏日送好康

2019-07-30 00:53

抖音母企攻智慧手機 傳字節跳動最快下半年發布產品

2019-07-29 17:16

Siri爆出竊聽疑雲 蘋果承包商接收各式錄音

2019-07-29 16:35

HMD Global準備推出名為Nokia 8.2新機，導入升降鏡頭設計

2019-07-29 09:55

華為計畫從下半年增加自有處理器應用比例，擺脫仰賴Qualcomm情況

2019-07-29 09:55

郭明錤：明年iPhone全支援5G 穩懋、博通PA贏家

2019-07-29 09:02

小米A3加入中階機戰局 8月1日亮相

2019-07-27 19:36

將推買一送一方案 Verizon預計推行的Galaxy Note 10+ 5G版本亮相

2019-07-27 14:48

避免承擔風險 美國電信業者T-Mobile表示不再銷售Galaxy Fold

2019-07-27 14:48

T-Mobile併購 Sprint用戶恐要被迫買新手機了

2019-07-27 14:16

美電信業洗牌 T-Mobile併購Sprint 手機帳單恐變貴

2019-07-27 14:14

華為首款5G手機Mate20 X亮相 定價2.8萬元

2019-07-26 16:06

Intel確認由蘋果收購其手機數據晶片業務 未來仍維持PC在內終端運算連接應用發展

2019-07-26 09:57

新iPhone將有新的相機功能！「智慧相框」同時拍下一般、超廣角畫面

2019-07-25 16:00

三星摺疊機Galaxy Fold 9月重回市場

2019-07-25 14:29
看更多

熱門文章

2020年款Gogoro 2系列車款亮相，支援卡片感應啟動、新增前置物架、加速更快

2019-08-01 16:11

東北亞最高！玉山北峰行動通信基地台 今正式啟用

2019-08-02 11:14

玉山北峰行動基地台 今日啟用

2019-08-02 13:01

高通預期 5G網路普及速度遠比4G更快

2019-08-02 11:01

以Android One形式打造 小米A3終於進駐台灣市場

2019-08-02 10:48

華為與Google原訂合作智慧喇叭，但因美國政府限制而終止

2019-08-02 10:43

Tesla建造等同貨櫃大小的Powerpack 將可作為用電高峰時的備援供電

2019-08-02 10:43

Intel代號Ice Lake的第10代Core i系列處理器出貨，啟用全新編號命名方式

2019-08-02 10:46

針對米客邦援引小米、米家等宣傳說法 小米台灣出面澄清並無直接關係

2019-08-02 14:36

翻轉相機拍照炫技 華碩8月起推ZenFone 6用戶專屬學堂

2019-08-01 19:18

旅遊體驗預定服務KLOOK在台擴大徵才 讓旅遊變得更簡單

2019-08-02 11:01

Facebook計畫打造代號「Catalina」的機上盒裝置 支援串流影音播放等應用

2019-08-02 11:02

針對影音創作需求打造 Canon PowerShot G5 X Mark II、G7 X Mark III登台

2019-08-02 11:00

顧能：2019智慧機銷量年減2.5％

2019-08-02 14:34

研調估下半年手機需求更糟 全年銷量減2.5%

2019-08-02 14:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top