顧能：2019智慧機銷量年減2.5％

國際研究暨顧問機構顧能預測，2019年全球智慧型手機銷售量總計15億支，較去年同期下滑2.5%。 美聯社 分享 facebook

研調機構再次發出全球智慧型手機銷售警訊。根據國際研究暨顧問機構顧能（Gartner）預測，2019年全球智慧型手機對終端使用者銷售量總計15億支，較去年同期下滑2.5%，這與手機處理器巨擘高通日前下修全年手機銷量趨勢大致吻合，2019年全球半導體產業恐難擺脫手機衰退負面影響。

顧能分析師預估2019下半年整體智慧型手機銷售量將延續上半年的疲弱趨勢。其中日本、西歐及北美為2019年智慧型手機銷售量下滑幅度最大的地區，分別下滑6.5%、5.3%及4.4%。顧能研究副總裁Annette Zimmermann指出，智慧型手機換機周期拉長，加上華為被禁止向美國供應商取得技術，使得今年上半年智慧型手機需求走弱。預期2019下半年市場需求會更加萎靡，畢竟不論高階、低階或中階智慧型手機，換機好處皆不夠顯著，因此換機速度持續減緩。

與高通先前預估趨勢吻合

顧能預估與高通先前預估趨勢大致吻合，高通下修2019全年手機出貨量，由前次的18億至19億支，下修為17億至18億支。

而5G時代來臨，開啟新一輪需求，Gartner預計2019年5G智慧型手機銷售仍佔少數，整體市場要到2020下半年才會開始攀升，屆時5G的覆蓋率和相關硬體服務的可用性都將有所改善。Gartner預測2019年5G智慧型手機銷售量將超過1,500萬支，僅占2019年度整體智慧型手機銷量1%以下。

2020年有更多5G智慧型手機上市，屆時智慧型手機銷售量可望再度成長，通訊服務供應商也將開始於不同地區推廣5G服務方案。另外，分析師預估第一款支援5G功能的蘋果iPhone機種將於2020年問世，應可吸引iPhone用戶升級。