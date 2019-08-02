Intel代號Ice Lake的第10代Core i系列處理器出貨，啟用全新編號命名方式

今年在Computex 2019期間正式宣佈推出代號Ice Lake，同時以10nm製程設計的第10代Core i系列處理器之後，Intel稍早宣布首波11款處理器規格，預計在今年第四季內應用在與華碩、宏碁、Dell、HP在內OEM廠商合作推出2 in 1裝置與筆電產品，另外也會應用在以「Project Athena」形式設計的宏碁Swift 5、Dell XPS 13、HP Envy 13，以及聯想S940等機種。

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Intel預期藉由第10代Core i系列處理器擴大運算應用可能性，同時產品線也將涵蓋Core i3到Core i7規格，但預期日後也會推出Core i9規格設計。

首波推行產品包含6款U系列處理器規格，以及5款Y系列處理器規格，最高僅提供4核心、8線程運作設計，在Turbo Boost模式下最高可達4.1GHz運作時脈，而顯示部分則可達1.1GHz運作時脈。

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依照Intel的說法，第10代Core i系列處理器除了以10nm製程生產，並且導入Sunny Cove架構設計，更藉由整合Gen11顯示卡提昇2倍顯示運算效能，同時也藉合DL Boost技術提昇2.5倍人工智慧運算效率。

而在整合Wi-Fi 6無線網路連接技術，更讓第10代Core i系列處理器可在無線連接傳出提昇3倍速度表現。

另外，Intel更強調此次在顯示卡部分更可發揮對應1080P顯示輸出效能，且支援VESA Adaptive Sync顯示標準，對應更流暢的遊戲執行遊玩體驗，另外也整合可變速率著色 (variable rate shading)功能，讓遊戲畫面渲染效率更高，並且支援BT.2020顯色規格，對應10億色表現的4K HDR顯示效果。

為了方便使用者識別，Intel此次同步推出全新款處理器編號命名方式，並且從首波第10代Core i系列處理器開始使用，讓使用者能更直覺判斷處理器版本與規格。另外，Intel更針對整合Iris Plus等級顯示卡的處理器提出識別貼紙，讓使用者能在2 in 1裝置或筆電產品快速識別硬體規格。

應用第10代Core i系列處理器的市售機種，預計會在今年第四季陸續進入市場銷售，並且與華碩、宏碁、Dell、聯想、HP在內OEM廠商合作。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》