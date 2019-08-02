以Android One形式打造 小米A3終於進駐台灣市場

以小米CC9e為基礎，換上Android One形式打造作業系統的小米A3，稍早終於確定進入台灣市場。

分享 facebook

硬體規格方面，小米A3同樣搭載6.088吋、HD+解析度設計的水滴造型瀏海螢幕，並且採用Qualcomm Snapdragon 665處理器，另外也配置4GB記憶體，台灣地區推行版本採用128GB儲存容量，相機部分則同樣採用3200萬畫素視訊鏡頭，以及4800萬畫素廣角鏡頭+800萬畫素超廣角鏡頭+200萬畫素景深鏡頭的主相機組合，電池容量一樣是4030mAh，作業系統則改為Android One形式設計的Android 9.0版本。

顏色方面則分別推出豈止白、勝於藍與暗夜灰三款配色，建議售價為新台幣6999元，預計在8月6日透過小米商城mi.com、小米實體門市，以及PChome24h購物小米旗艦館開賣。

分享 facebook

除了在台灣地區宣布推出小米A3，此次小米更同步宣布配合父親節，於8月6日至8月11日推出多款商品優惠，其中包含小米8 Pro螢幕指紋版特價新台幣12999元，小米8則以特價新台幣10999元，並且加碼贈送專屬保護殼，而米家石英錶也以特價新台幣1495元價格銷售。

另外，小米商城mi.com更在父親節特惠期間更推出限定好康，結帳金額滿新台幣8000元，即可免費獲得米家石英錶。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》