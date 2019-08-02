高通預期 5G網路普及速度遠比4G更快

今年宣布與眾多手機廠商合作5G網路應用，同時也與諸多系統業者、電信業者合作5G技術，甚至稍早更確定與蘋果恢復合作之後，Qualcomm稍早公布2019財年第三季財報結果中，營收達96億美元，相比去年同期增加73%，多數營收來自技術授權，高達61.04億美元，而淨利部分則達21億美元，相比去年同期成長79%。

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之所以在營收與淨利均有明顯增長，除了在於4G LTE技術依然有一定需求，同時也包含5G網路技術需求增加，尤其在5G網路進入商轉時間遠比4G LTE更快，Qualcomm預期將能帶動更多市場發展機會。

高通總裁Cristiano Amon認為，在第一個5G網路正式商轉後的一年內，全球預期將有20家電信業者開始推行5G網路服務，同時會有超過20家OEM廠商推出支援5G網路技術的應用產品。相比過往市場剛進入4G網路發展時期，僅有4家電信業者提供4G網路服務，同時僅有3家OEM廠商推出手機產品。

而5G網路商轉速度之所以更快，主因在於中國電信業者初期便加入5G網路市場應用發展，並且在今年6月正式核准商用執照，預計在今年底會有至少3家電信業者在中國境內佈署10萬組5G網路基地台。

至於美國地區為了達成全國地區規模的5G網路覆蓋率，目前電信業者分別採用毫米波與6GHz以下頻段形式建置網路基地台，其中Verizon更表示明年規劃導入銷售的手機產品中，將會有四分之三比例為5G手機，AT&T方面則預計會在2020年中完成美國境內訊號覆蓋，而預計合併的T-Mobile與Sprint也準備加快在美國境內覆蓋率提昇速度。

由於毫米波是目前美國境內的5G網路訊號重要應用，因此對於初期就投入毫米波技術發展的Qualcomm極為有利，另外藉由動態頻譜分享 (Dynamic Spectrum Sharing；DSS)設計，更可讓現有4G網路頻譜重新規劃提供5G網路使用，並且可讓5G網路技術應用更快普及。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》