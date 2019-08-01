Galaxy Note 10可能額外推出粉色款式配色

相關消息指稱，預計在美國紐約時間8月7日揭曉的Galaxy Note 10，除了特殊極光銀配色之外，可能也會推出粉色款式配色。

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在去年推出的Galaxy Note 9中，三星分別提供午夜黑、初雪白、湛海藍、霧金銅、薰衣紫、雲端銀在內配色，顯然此次計畫透過粉色款式吸引更多女性用戶。

依照先前曝光消息，顯然一般款式的Galaxy Note 10將採用6.3吋Super AMOLED螢幕，而Galaxy Note 10+則預期採用6.7吋設計，同時兩者均採用極窄邊框與螢幕上方中央位置開孔設計，此外也預期搭載三星Sound on Display螢幕發聲技術，藉此節省機身內部放置擴音元件空間。

而在相機部分，Galaxy Note 10預期採用與Galaxy S10+相同設計，分別搭載1200萬畫素、f/1.5或f/2.4光圈可變設計的主鏡頭，以及1600萬畫素、f/2.2光圈超廣角鏡頭，搭配1200萬畫素、f/2.1長焦鏡頭，視訊鏡頭則採用1000萬畫素、f/2.2光圈，並且支援雙像素對焦技術的視訊鏡頭。

Galaxy Note 10+方面則預期增加一組ToF鏡頭模組，藉此對應更快對焦、獲取更精準景深資訊，而電池部分則搭載4300mAh，一般版的Galaxy Note 10則僅採用3500mAh電池電量，但兩者均支援45W電池快充。

硬體規格方面，一般版Galaxy Note 10預期搭載8GB記憶體，而Galaxy Note 10+則會採用12GB記憶體容量，處理器規格則會依照地區不同提供Exynos 9825規格，或是Snapdragon 855規格，但可能不會採用Snapdragon 855+運算平台設計。

至於5G連網版本預期會以Galaxy Note 10+為基礎，因此也將採用6.7吋螢幕規格，鏡頭與電池容量應該也會採用相同設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》