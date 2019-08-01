Android手機上的語音搜尋功能 似乎快被Google Assistant取代

或許是為了進一步提昇Google Assistant使用需求，Google準備讓Android手機上的語音搜尋 (Voice Search)功能，開始由Google Assistant功能取代。

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Google已經開始針對美國地區的Pixel 3進行調整，不僅讓原本在首頁上的Google Search工具欄位所顯示麥克風圖示，開始變成Google Assistant專屬圖示，同時前綴用語「Say "Hey Google"」，也將變成「Ask Your Assistant」，另外長按Google app圖示也會在備選項目顯示Google Assistant。

而透過Chrome瀏覽器開啟Google搜尋首頁時，也能發現上方新增Google Assistant圖示，讓使用者可以更快喚醒Google Assistant數位助理服務。

這樣的調整，或許是為了提高Google Assistant的使用率，讓使用者能更容易透過語音互動方式搜尋所需解答，同時也能對應更多操作功能。

至於操作結果則會顯示不同情況，透過語音搜尋的結果會與一般文字搜尋結果相同，但透過Google Assistant搜尋的話，則會以更豐富的視覺化元素呈現搜尋結果，例如透過卡片、圖像內容直覺呈現，甚至可以進一步進行接續提問等互動，雖然一般搜尋結果也會有透過卡片形式呈現搜尋結果的情況，卻無法進一步再作後續互動。

目前似乎僅有美國地區的Pixel 3系列手機獲得更新，而其他地區暫時僅針對首頁上的Google Search工具欄位顯示圖示更新，而非Pixel系列手機則仍維持呈現麥克風圖示，並未跟進換上Google Assistant。

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(圖／擷自9to5Google網站) 分享 facebook

新版：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》