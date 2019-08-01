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三星旗艦手機可能會在更短時間內獲得Android Q更新

2019-08-01 11:38楊又肇

雖然即將在8月7日正式亮相的Galalxy Note 10仍可能預設搭載Android P 9.0作業系統，但三星有可能很快就會跟進釋出Android Q版本更新。

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相關消息指稱，三星內部已經展開Android Q版本作業系統測試，預期將能在更快時間開放高階旗艦機種優先升級。

依照目前Google與三星在內合作夥伴互動情況，在越來越多品牌手機已經可以加入新版Android作業系統前期預覽測試情況下，預期將可讓新版Android作業系統更快應用在多款手機，藉此縮減過往Android版本碎片化問題。

不過，目前Google尚未公布Android Q正式版本釋出時間，同時也還沒確定此版作業系統實際代稱，但有可能會選在近期內釋出正式版本，而現階段已經釋出最接近正式版本的預覽測試內容，讓Pixel 3在內機種，以及Pixel、小米、一加、華碩、華為、Sony Mobile、Nokia、OPPO、LG、Essential、vivo、realme、Tecno Mobile在內合作品牌機種可以安裝預覽。

而從三星近幾年在Android版本更新速度來看，預期今年推出的Galaxy S10系列手機將會以更快速度獲得升級，同時去年推出的Galaxy S9系列與Galaxy Note 9也會在後續跟上升級腳步。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Android三星手機作業系統

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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