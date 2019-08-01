Android Auto更新 操作更簡單、高度整合Google Assistant

Google稍早針對Android Auto操作介面釋出更新，將可讓使用者以更簡單，同時具備個人化的介面進行使用。

分享 facebook

目前新版Android Auto將可對應不同車載系統使用螢幕，同時也換上易於閱讀的字型、增設深色主題，並且能新增強調色，讓使用者能選出與汽車內裝相襯的配色。

分享 facebook

新版應用程式啟動器將可讓使用者更容易找出偏好使用的應用程式，在新版操作介面輕觸左下方按鈕後，應用程式啟動器就會開啟，而畫面會隨即顯示使用者熟悉圖示，並且在頂端自動列出最常使用的應用程式，只要再輕觸幾下，即可收聽喜愛的Podcast、播放新歌，或者傳訊息給特定人士，甚至歌曲也會自動從上次播放進度接續聆聽。

而加上Google Assistant的app圖示，意味可藉由Google Assistant以聲控方式操作，讓使用者能以更方便形式進行操作。

分享 facebook

分享 facebook

另外，導航功能部分將可使用個人偏好的導航app，同時也能點選建議位置，或是透過Google Assistant喚醒操作，而使用者若已經預先將特定路線加入導航清單，新版Android Auto也會自動在畫面上顯示，讓使用者能快速點選導航。

在畫面調整部分，新的導覽列會位於螢幕底部，並且可在適時顯示所需資訊，因此即使在聽音樂過程也不會錯過需要轉彎路口，同時在查看行車路線導航等提示內容時，使用者仍可輕鬆暫停或略過歌曲。另外，只要輕觸一下，即可將畫面切換成在背景執行的應用程式。

分享 facebook

分享 facebook

至於針對手機來電部分，在新版Android Auto介面右下角新增了通知按鈕，只要輕觸這個按鈕，就能查看所有近期通話、訊息或即時推播消息。此外，只要長按方向盤上的麥克風按鈕，然後輕觸螢幕上的麥克風按鈕，或是說出「Ok Google」，即可透過Google Assistant撥打電話、傳送訊息，或是朗讀通知內容。

不過，目前Google僅先針對預裝Android Auto的車載系統進行更新，手機上的Android Auto則尚未進行升級，預期要再等一些時間。

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》