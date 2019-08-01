借助Actions on Google設計 Google Assistant串接更多台灣在地服務

Google稍早針對台灣地區的Google Assistant加入更多在地化更新，藉由Actions on Google設計結合更多第三方應用服務內容，例如愛料理、Bus+、friDay音樂、KKBOX、MyMusic、1A2B猜數、燈謎大師、大腦運動會，以及包含銀行業者所提供金融服務內容。

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透過Actions on Google設計，Google讓Google Assistant可以串接更多第三方應用服務內容，藉此對應更豐富的在地化使用需求，同時也能讓Google Assistant互動更符合在地化風格。

目前Google Assistant在台灣地區對應服務如下：

飲食相關資訊：透過Google Assistant與愛料理、美食決定器和美食問問對話，使用者可以查詢食譜或餐廳等不同類型的飲食資訊。

即時交通查詢：在通勤或出遊時，可以透過Bus+ (多多綠)和公車小幫手快速查詢即時在地公車資訊。

生活娛樂應用：包含friDay音樂、KKBOX、MyMusic等提供的音樂服務、Garena傳說對決開發的遊戲小助手，提供遊戲攻略及裝備資訊，以及1A2B猜數、燈謎大師、大腦運動會等可以動動腦筋的益智遊戲。

教育學習：均一教育平台推出的均一小老師，可以幫助使用者複習數理知識。

金融服務：可以透過台新銀行、華南銀行、永豐銀行等品牌開發的Actions，詢問銀行相關服務或產品資訊。

除此之外，Google也持續針對在地使用需求，持續強化Google Assistant應用功能，並且配合Actions on Google對應更多第三方應用服務，讓Google Assistant可以變得更加方便。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》