華碩透露將優先改善ZenFone 6台灣缺貨問題、ROG Phone II如期在台上市銷售

針對近期在全球市場銷售的ZenFone 6，華碩全球副總裁林宗樑稍早透露將會優先針對台灣市場供貨，同時也會配合電信業者銷售需求補足供貨需求。而對於接下來預計在台灣市場開放銷售的ROG Phone II，林宗樑也強調將會如期在8月1日開放訂購，但實際供貨時間則會拉到8月中旬過後，至於是否如市場傳聞會延後到9月才能順利供貨，則是予以否認，強調會如期按照原訂時程提供銷售。

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林宗樑表示，ZenFone 6是華碩投入不少心血研發的高階手機，同時可180度上掀翻轉的鏡頭設計，更成為目前DxOMark評價擁有最佳自拍效果的手機，主因得利於全新4800萬畫素鏡頭模組，以及便利的可上掀相機模組設計，讓使用者能發揮更多拍攝創意，同時影像成像效果也比過往機種有更好表現。

因此，為了進一步讓更多購買ZenFone 6的消費者學習如何拍攝更好影像，華碩近日更宣布推出ZenFone 6用戶專屬學堂學習課程，預計從8月4日起在高雄、屏東、台中、彰化，以及台北、南投、台南、嘉義、新竹等地區舉辦，讓購買ZenFone 6的消費者能免費報名參加，甚至可以獲得價值等同新台幣500元的原廠配件購物金券，以及可用於折抵購機費用的推薦購機金，同樣價值新台幣500元。

除了目前8月份開出課程，林宗樑更說明接下來將會在9月至12月期間累積舉辦60場課程，讓更多消費者能認識手上的ZenFone 6，而針對接下來準備開放銷售的ROG Phone II，林宗樑也表示同樣會開設專屬課程，讓玩家等級消費者可以更加認識ROG Phone II相關細節功能。

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針對購機消費者舉辦專屬課程活動，林宗樑認為將有助於消費者更加熱愛使用手上的手機，同時也能更了解手機實際供能表現，進而讓消費者能更加認同華碩品牌。若以一場課程約容納50人計算，華碩預計此次推行學習課程將可吸引3000人報名參與。

從今年6月開放上市銷售的ZEnFone 6，林宗樑表示目前已經累積銷售超過2萬支，至於針對ZenFone 6目前缺貨問題，林宗樑表示將會優先針對台灣市場供貨，並且滿足電信業者銷售需求，進而讓更多台灣消費者認識這款手機。

而對於預計8月1日在台灣市場開放銷售的ROG Phone II，林宗樑更強調將會如期開放銷售，但實際供貨時間則會落在8月中旬之後，同時否認實際供貨時間將延後至9月的說法。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》