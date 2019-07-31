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蘋果說明收購Intel手機數據晶片 為了掌握必要技術

2019-07-31 17:14楊又肇

蘋果稍早公布2019財年第三季財報，其中顯示營收達538億美元，淨利達100億美元，相比去年同期均呈現微幅成長。

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而從各地區業績表現來看，美洲依然是蘋果最大營收來源，但與中國、日本及亞太地區銷售表現同樣呈現微幅下滑情況，但歐洲地區卻呈現微幅成長。

至於各項產品銷售成果基於新財報說明方式，因此並未針對各個產品細分說明銷售數據，但蘋果執行長Tim Cook表示非iPhone產品銷售表現成長達17%。

若依照第三方統計數據來看，iPhone依然會是蘋果最大銷售營收來源產品，其次則是服務內容，而Mac系列機種、iPad系列機種，以及包含Apple Watch、HomePod、Apple TV與iPod系列機種在內產品的其他類別，則是各自維持相近的銷售佔比。

針對近期收購Intel手機數據晶片業務，Tim Cook強調是為了卻保持有必要技術，意味日後蘋果確實計畫投入自有聯網數據晶片設計。而收購Intel手機數據晶片業務，不僅讓蘋果手上關於手機連網晶片的技術專利累積達1萬7000項，同時也能獲得近10億美元市值的數據晶片相關測試設備、人力在內資產，而Intel約有2200名員工將轉入蘋果任職。

此外，Tim Cook也表示希望能在美國境內生產新款Mac Pro，並且預期擴大美國境內產線規模。但在此之前，相關消息指稱蘋果今年發表的新款Mac Pro會在中國境內生產，而美國總統川普並未同意蘋果希望將進口關稅降低的請求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利川普

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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