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黑鯊手機2 Pro揭曉 跟進換上Snapdragon 855+運算平台

2019-07-31 10:09楊又肇

如同華碩ROG Phone II採用Qualcomm Snapdragon 855+運算平台，黑鯊手機稍早也在發表會上宣布推出黑鯊手機2 Pro，同樣換上Snapdragon 855+運算平台，預計在即將開展的China Joy 2019開放銷售。

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而硬體規格版本部分，黑鯊手機2 Pro將區分12GB記憶體搭配128GB儲存容量版本，以及12GB記憶體搭配256GB儲存容量版本，建議售價則分別為人民幣2999元與3499元。

其他部分則維持採用6.39吋AMOLED螢幕、採用2340 x 1080解析度與獨立DC調光2.0技術，以及螢幕壓感Magic Press 2.0技術，觸控反應時間控制在34.7毫秒，相比黑鯊手機2對應的43.5毫秒觸控反應快上不少，另外內部散熱也採用「液冷3.0+」的塔式全域液冷散熱系統設計，讓整體散熱表現提昇。

至於顏色部分則提供電鳴黑、冰魄灰、風行藍、疾風橙與流光紫五款配色，並且在機身背面加入名為「鯊瞳」的對稱燈效設計，而背面的「S」標誌也同樣對應背光顯示效果。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

黑鯊手機華碩

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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