OPPO再與8家廠商合作授權 持續擴展VOOC閃充技術

去年宣布對外開放授權VOOC閃充技術之後，OPPO稍早公布包含安克創新科技股份有限公司、昂寶電子 (上海)有限公司、杭州士蘭微電子股份有限公司、利爾達科技集團股份有限公司、寧波公牛數碼科技有限公司、深圳市仁清卓越投資有限公司、深圳市時商創展科技有限公司和芯海科技 (深圳)股份有限公司在內廠商簽署VOOC閃充技術授權合作。

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在此之前，OPPO已經與英集芯、智融、南芯、瑞芯微電子在內廠商展開授權合作，此次再與更多廠商合作授權，OPPO智慧財產權總監馮英預期將能持續對外擴展VOOC閃充技術應用，並且讓VOOC閃充技術應用產品持續增加。

就先前說法OPPO已經在全球地區累積超過1000項技術專利，同時搭載VOOC閃充技術的手機數量也已經累積超過1億台，OPPO也預期提供更快、更安全的快速充電技術。

除了VOOC閃充技術，OPPO去年也宣布推出採雙電池芯、10V5A充電規格的SuperVOOC超級閃充技術，最高能以50W充電功率讓手機可在35分鐘內完成充電。

而在今年宣布推出新款Reno系列手機時，OPPO也宣布推出全新VOOC 3.0閃充技術，透過OPPO打造的充電控制晶片，將交流電調整為適合手機充電使用的4.2V電壓，並且額外增加了恆壓充電演算，讓充電過程的電壓更為穩定，並且能提高電力轉換效率，讓VOOC 3.0閃充技術從1%到100%電量的充電時間，相比VOOC 2.0閃充技術約可縮減23.8%。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》