Sony手機業務終於轉虧為盈，但主因在於成本精簡

在Sony稍早公布2019財年第一季財報中，確認過往維持虧損的手機業務轉虧為盈，甚至在營收累積10.39億日圓進帳。

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從財報內容顯示，Sony智慧型手機在上一季累積銷售達90萬支，相比2018財年第四季銷售數量減少一些，原因在於Xperia 1稍晚上市銷售，同時也因為產品數量精簡，使得手機銷售數量減少。而相比同為消費電子產品與解決方案事業部銷售產品，僅有相機產品呈現微幅銷售增長，電視產品銷售數量也呈現些微下滑。

而雖然手機業務在營收累積10.39億日圓進帳，但主要因素來自於營運、人事方面精簡，加上手機新品推行數量減少，使得營運成本相對減少，但至少也讓過去始終呈現虧損的手機業務呈現扭轉情況。

至於過去始終維持獲利的遊戲業務，則是在上一季累積銷售320萬台PlayStation 4，並且讓此款遊戲主機累積銷售超過1億台的里程碑，甚至以5年又7個月的時間完成此項記錄。同時，雖然銷售數量已經明顯隨著主機生命週期減少，但是PlayStation 4的數位遊戲銷售數量已經超越實體光碟銷售成績，顯示越來越多玩家支持數位遊戲使用模式，因此也讓Sony看好接下來的數位遊戲與雲端遊戲應用發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》