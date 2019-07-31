聯發科正式揭曉針對遊戲打造的Helio G90系列處理器

在先前預告後，聯發科正式揭曉針對遊戲應用打造的Helio G90系列處理器，同時也宣布推出遊戲最佳化引擎HyperEngine。

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Helio G90系列處理器將針對手機遊戲網路流暢度、操控、畫質、負載調控在內需求進行最佳化，讓使用者能在遊戲體驗獲得更好感受，同時此系列處理器也成為聯發科首波針對遊戲打造應用產品，並且成為全球首款獲得德國萊茵TÜV手機網路遊戲體驗認證晶片，分別支援90Hz螢幕畫面更新率、支援6400萬畫素鏡頭，並且能透過雙關鍵字語音喚醒裝置等功能。

規格方面，Helio G90系列處理器以兩組Arm Cortex-A76核心，以及6組Cortex-A55核心構成，主頻最高可達2.05 GHz，並且搭配使用Mali-G76 3EEMC4 GPU，另外也搭配雙核APU，結合CPU與GPU協同運算，將可提供1TMACs 的人工智慧算力，支援10GB LPDDR4x記憶體，藉此對應多元遊戲使用需求。

此外，Helio G90系列處理器支援最高6400萬畫素單鏡頭，或是2400萬畫素與1600萬畫素組合的雙鏡頭配置，支援三至四組鏡頭架構設計，同時在暗光環境下也能保障高品質的夜拍畫質。而Helio G90系列處理器也支援以雙關鍵字語音喚醒裝置，讓使用者能更方便透過聲控方式喚醒Google Assistant，或是亞馬遜的Alexa數位助理服務。

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聯網部分，則是整合支援三載波聚合、4x4 MIMO設計與256QAM的Cat.12 4G LTE全球全模數據晶片，並且支援雙4G LTE SIM卡使用模式，以及雙4G VoLTE通話功能。

而此次同步推出的遊戲最佳化引擎HyperEngine，則可針對網路、操作、畫質，以及系統負載調整進行最佳化，讓手機能發揮旗艦機種的遊戲執行體驗，其中包含可將網路延遲控制在0.1秒，相比業界控制在0.2秒的標準更低，並且獲得德國萊茵TÜV手機網路遊戲體驗認證。

另外，聯發科也與迅游手遊加速器深度合作，共同開發網路流暢度優化技術，透過硬體層智慧預測判斷網路環境，一旦Wi-Fi網路連接訊號不佳時，即可同時結合Wi-Fi與LTE網路連接資源，讓反應速度提昇至0.013秒，或是同時整併2.4GHz和5GHz頻段的Wi-Fi網路資源，甚至也能合併兩組路由器的Wi-Fi資源，讓網路連線更加穩定。

同時，透過硬體層的基頻阻斷方式打造的來電不斷網技術，則可避免手機來電時影響網路傳輸情況，甚至可以讓使用者決定是否接聽重要電話。

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至於在顯示最佳化方面，HyperEngine則可從硬體層調整GPU與螢幕顯示效能，藉此提昇觸控反應速度、維持滿檔的畫面更新率，並且避免螢幕更新速度下降，畫質方面則透過聯發科旗下MiraVision圖像顯示技術，並且加入支援HDR 10、10位元色彩深度，以及2020顯示色域，讓手機遊戲可在對比度、清晰度、明亮度維持最佳顯示效果。

針對裝置電力續航表現方面，則是透過智慧負載調控引擎管理CPU與GPU資源，可根據遊戲場景需求進行分析，自動調整CPU或GPU的最佳畫面更新頻率，以及遊戲每秒顯示畫格數量，讓遊戲在畫質呈現與執行效能之間取得平衡，並且讓裝置電力續航時間更久。

預期Helio G90系列處理器將以Qualcomm Snapdragon 730G為主要競爭對手，藉此在中階手機的遊戲應用市場找尋全新發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》