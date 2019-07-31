親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

MLB／胡智為遭印地安人釋出 本季台將第2人

黃捷遭劈腿！同性伴侶當街摟抱小三 兩人懇談後分手

聯發科正式揭曉針對遊戲打造的Helio G90系列處理器

2019-07-31 10:16楊又肇

在先前預告後，聯發科正式揭曉針對遊戲應用打造的Helio G90系列處理器，同時也宣布推出遊戲最佳化引擎HyperEngine。

分享

Helio G90系列處理器將針對手機遊戲網路流暢度、操控、畫質、負載調控在內需求進行最佳化，讓使用者能在遊戲體驗獲得更好感受，同時此系列處理器也成為聯發科首波針對遊戲打造應用產品，並且成為全球首款獲得德國萊茵TÜV手機網路遊戲體驗認證晶片，分別支援90Hz螢幕畫面更新率、支援6400萬畫素鏡頭，並且能透過雙關鍵字語音喚醒裝置等功能。

規格方面，Helio G90系列處理器以兩組Arm Cortex-A76核心，以及6組Cortex-A55核心構成，主頻最高可達2.05 GHz，並且搭配使用Mali-G76 3EEMC4 GPU，另外也搭配雙核APU，結合CPU與GPU協同運算，將可提供1TMACs 的人工智慧算力，支援10GB LPDDR4x記憶體，藉此對應多元遊戲使用需求。

此外，Helio G90系列處理器支援最高6400萬畫素單鏡頭，或是2400萬畫素與1600萬畫素組合的雙鏡頭配置，支援三至四組鏡頭架構設計，同時在暗光環境下也能保障高品質的夜拍畫質。而Helio G90系列處理器也支援以雙關鍵字語音喚醒裝置，讓使用者能更方便透過聲控方式喚醒Google Assistant，或是亞馬遜的Alexa數位助理服務。

分享

聯網部分，則是整合支援三載波聚合、4x4 MIMO設計與256QAM的Cat.12 4G LTE全球全模數據晶片，並且支援雙4G LTE SIM卡使用模式，以及雙4G VoLTE通話功能。

而此次同步推出的遊戲最佳化引擎HyperEngine，則可針對網路、操作、畫質，以及系統負載調整進行最佳化，讓手機能發揮旗艦機種的遊戲執行體驗，其中包含可將網路延遲控制在0.1秒，相比業界控制在0.2秒的標準更低，並且獲得德國萊茵TÜV手機網路遊戲體驗認證。

另外，聯發科也與迅游手遊加速器深度合作，共同開發網路流暢度優化技術，透過硬體層智慧預測判斷網路環境，一旦Wi-Fi網路連接訊號不佳時，即可同時結合Wi-Fi與LTE網路連接資源，讓反應速度提昇至0.013秒，或是同時整併2.4GHz和5GHz頻段的Wi-Fi網路資源，甚至也能合併兩組路由器的Wi-Fi資源，讓網路連線更加穩定。

同時，透過硬體層的基頻阻斷方式打造的來電不斷網技術，則可避免手機來電時影響網路傳輸情況，甚至可以讓使用者決定是否接聽重要電話。

分享

至於在顯示最佳化方面，HyperEngine則可從硬體層調整GPU與螢幕顯示效能，藉此提昇觸控反應速度、維持滿檔的畫面更新率，並且避免螢幕更新速度下降，畫質方面則透過聯發科旗下MiraVision圖像顯示技術，並且加入支援HDR 10、10位元色彩深度，以及2020顯示色域，讓手機遊戲可在對比度、清晰度、明亮度維持最佳顯示效果。

針對裝置電力續航表現方面，則是透過智慧負載調控引擎管理CPU與GPU資源，可根據遊戲場景需求進行分析，自動調整CPU或GPU的最佳畫面更新頻率，以及遊戲每秒顯示畫格數量，讓遊戲在畫質呈現與執行效能之間取得平衡，並且讓裝置電力續航時間更久。

預期Helio G90系列處理器將以Qualcomm Snapdragon 730G為主要競爭對手，藉此在中階手機的遊戲應用市場找尋全新發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聯發科處理器

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

Pixel 4支援手勢操作與臉部辨識 Google新機料10月亮相

2019-07-30 10:14

iPhone新3款傳有臉部辨識 前後VCSEL比重提升

2019-07-30 10:48

黑鯊手機2 Pro揭曉 跟進換上Snapdragon 855+運算平台

2019-07-31 10:09

Sony手機業務終於轉虧為盈，但主因在於成本精簡

2019-07-31 10:13

OPPO再與8家廠商合作授權 持續擴展VOOC閃充技術

2019-07-31 10:11

蘋果iPhone帶頭、華為、OPPO跟進 推升VCSEL產值

2019-07-22 14:47

Google確認新機名稱就是Pixel 4 搭載更精準的臉部識別與隔空手勢操作

2019-07-31 10:27

台灣大哥大「5G超盟」成軍，攜手近80家企業、展示5G手機與相關應用

2019-07-30 15:35

高通攜手騰訊 全面搶攻遊戲市場

2019-07-30 09:39

分析報告指稱 蘋果明年推出的iPhone全數支援兩種5G網路技術規格

2019-07-30 08:52

用手勢就可隔空操控！LG G8SThinQ魔幻機皇夏日送好康

2019-07-30 00:53

抖音母企攻智慧手機 傳字節跳動最快下半年發布產品

2019-07-29 17:16

Siri爆出竊聽疑雲 蘋果承包商接收各式錄音

2019-07-29 16:35

HMD Global準備推出名為Nokia 8.2新機，導入升降鏡頭設計

2019-07-29 09:55

華為計畫從下半年增加自有處理器應用比例，擺脫仰賴Qualcomm情況

2019-07-29 09:55

郭明錤：明年iPhone全支援5G 穩懋、博通PA贏家

2019-07-29 09:02

小米A3加入中階機戰局 8月1日亮相

2019-07-27 19:36

將推買一送一方案 Verizon預計推行的Galaxy Note 10+ 5G版本亮相

2019-07-27 14:48

避免承擔風險 美國電信業者T-Mobile表示不再銷售Galaxy Fold

2019-07-27 14:48

T-Mobile併購 Sprint用戶恐要被迫買新手機了

2019-07-27 14:16

美電信業洗牌 T-Mobile併購Sprint 手機帳單恐變貴

2019-07-27 14:14

華為首款5G手機Mate20 X亮相 定價2.8萬元

2019-07-26 16:06

Intel確認由蘋果收購其手機數據晶片業務 未來仍維持PC在內終端運算連接應用發展

2019-07-26 09:57

新iPhone將有新的相機功能！「智慧相框」同時拍下一般、超廣角畫面

2019-07-25 16:00

三星摺疊機Galaxy Fold 9月重回市場

2019-07-25 14:29

改4設計！三星摺疊機Galaxy Fold將於9月起正式上市

2019-07-25 10:21

三星確認螢幕可凹折手機Galaxy Fold將於9月恢復上市

2019-07-25 10:02

三星折疊手機Galaxy Fold來了 9月起上市

2019-07-25 09:54

超殺！震旦通訊22周年慶 推辦門號抽房子

2019-07-24 15:16

傳蘋果將以10億美元收購Intel手機連網晶片業務，最快下週達成協議

2019-07-24 14:12

ROG Phone II於中國市場額外推出至尊版、以防撞氣密盒收納的電競裝甲版

2019-07-24 14:11

中國首支5G手機上市 預售2.25萬元

2019-07-23 17:32

iOS 12.4軟體更新 iPhone轉移資料更方便

2019-07-23 15:52

華碩電競手機ROG Phone II 8月上市

2019-07-23 14:39

華碩ROG Phone II確認8/1在台推出，建議售價為26990元

2019-07-23 09:17

動手玩／各方面均有提昇，更貼近「完整」遊戲體驗的華碩ROG Phone II

2019-07-22 18:34

訪談／華碩期望以ROG Phone II吸引金字塔頂端的遊戲玩家

2019-07-22 18:34

比一比／ROG Phone II、ROG Phone與ZenFone 6差異在哪？

2019-07-22 18:34

手機3D感測成長 今年VCSEL產值有望達11.39億美元

2019-07-22 14:50
看更多

熱門文章

懷疑另一半有鬼？ 一招讓Line隱藏訊息無所遁形

2019-07-30 13:33

Sony「穿戴式空調」能降溫13度 天冷還可當暖爐

2019-07-30 19:48

科幻成真！眨兩下眼就能Zoom in的隱形眼鏡出現了

2019-07-30 17:58

特斯拉巨型蓄電系統「Megapack」 一口氣存3MWh！

2019-07-30 21:17

獨得9408萬！《要塞英雄》16歲冠軍只想換張桌子

2019-07-30 14:02

新iPod Touch全色系亮相 和前一代相比竟然少了這個！

2019-07-30 13:14

「章魚燒」李宗翰硬是了得 2019世界電玩大賽摘銅！

2019-07-31 00:24

Sony手機業務終於轉虧為盈，但主因在於成本精簡

2019-07-31 10:13

惡意軟體Mirai新變種 專門鎖定攻擊物聯網裝置

2019-07-30 16:11

台灣大哥大「5G超盟」成軍，攜手近80家企業、展示5G手機與相關應用

2019-07-30 15:35

「復仇者聯盟」神秘結局只在Apple TV 全套收藏只要1,290元

2019-07-31 10:43

為什麼「容器」技術在現今網路架構應用變得重要？

2019-07-30 15:31

5G上路…新莊球場看棒球 有機會手機立刻看重播

2019-07-30 15:54

聯發科正式揭曉針對遊戲打造的Helio G90系列處理器

2019-07-31 10:16

蘋果直營店開放AR體驗 欣賞當代藝術家作品

2019-07-30 22:11

NVIDIA對外開放GauGAN工具資源，讓複雜背景影像創作變得更加簡單

2019-07-30 21:03

NVIDIA打造支援即時光影追跡表現的第一人稱視角AR眼鏡、重現阿波羅11號登月場景

2019-07-30 21:02

黑鯊手機2 Pro揭曉 跟進換上Snapdragon 855+運算平台

2019-07-31 10:09

三星在台推出兩款入門平板 加入4G LTE、S Pen應用

2019-07-31 10:10

Google確認新機名稱就是Pixel 4 搭載更精準的臉部識別與隔空手勢操作

2019-07-31 10:27

OPPO再與8家廠商合作授權 持續擴展VOOC閃充技術

2019-07-31 10:11

聯發科推出G90系列晶片 搶攻遊戲手機市場

2019-07-30 16:19

Facebook預警Libra數位貨幣服務可能面臨無法順利推行局面

2019-07-31 10:28

台灣大：盼5G三共 要用合理價位競標主流頻段

2019-07-30 22:07

高通攜手騰訊遊戲 共同推動Snapdragon Elite Gaming設計特性

2019-07-31 10:28

讓更多人體驗AR應用樂趣 Apple Store將開設[AR]T系列體驗課程

2019-07-31 10:22

遠傳電信跨業合作再出招 攜手UNIQLO抗暑

2019-07-31 11:32

第2季通訊消費申訴案件 連線品質差占首位

2019-07-30 16:16

LINE BANK、樂天與將來銀行均獲頒執照 純網銀服務預計2020年在台上線

2019-07-31 10:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top