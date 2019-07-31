Google確認新機名稱就是Pixel 4 搭載更精準的臉部識別與隔空手勢操作

或許是因為近期有太多傳聞，Google選擇直接在新機正式推出前，率先公布新機名稱就是Pixel 4之外，稍早更進一步解析新機對應臉部識別的視訊鏡頭模組複雜設計，同時也確認支援Soli技術，讓使用者能隔空透過手勢操作手機。

分享 facebook

如同先前傳聞，Google不僅證實新機名稱就是Pixel 4，同時也確認搭載更精準的臉部識別，以及藉由主動式雷達識別手勢的Soli技術，藉此對應不同的手機使用體驗。此外，Google也強調藉由Titan M晶片，將能確保使用者的個人隱私安全地保留在手機內，同時也不會將使用者個人臉部等隱私數據分享至雲端。

而在Soli技術應用部分，Google說明將可對應以隔空手勢切換手機播放歌曲，或是關閉鬧鐘，同時配合Motion Sense功能將能讓Soli技術對應更多應用場景。但是基於在地隱私法規限制，部分應用Motion Sense功能可能無法在特定市場開啟。

Google同時公布Pixel 4螢幕上端內側設計，其中可看見應用臉部辨識使用的紅外線相機模組、Soli技術使用主動式雷達、用於臉部辨識解鎖的光點投射器等模組，藉此構成可精準識別臉部，以及隔空手勢操作使用模式。

根據Google說明，Pixel 4會藉由Soli技術應用判斷使用者是否要拿起手機，同時在手機完成臉部識別的同時也會自動開啟手機主畫面，不必像過往完成臉部辨識之後，還需要額外將螢幕滑開才能進入主畫面。

目前還不確定Google計畫何時揭曉Pixel 4，但預期會在近期內對外公布。

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》