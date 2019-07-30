台灣大哥大「5G超盟」成軍，攜手近80家企業、展示5G手機與相關應用

台灣大哥大今日 (7/30)選在新莊棒球場舉辦5G生態系誓師大會，並且與近8家業者合力建造全台最大智慧應用生態體系，而現場同時也展示5G手機連網表現，以及5G連網相關應用服務。

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在今年底5G網路執照正式釋出前，台灣大哥大選在新莊棒球場，連同國家通訊傳播委員會、經濟部、行政院與電信設備商、手機製造商、應用平台與各個服務業者，以及更多新創與研發團隊，並且在新北市市長侯友宜等政府官員見證下，一同進行「5G超盟」誓師大會，期望能建立更大5G生態體系，不僅計畫在台灣建立龐大5G應用市場，更預期可讓台灣在5G網路市場競爭

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣即將邁入全新的5G連網時代，同時改變的不僅只是人們連網生活，更進一步改變整個產業發展，而此次成立「5G超盟」，更意味台灣大哥大朝向5G網路應用發展，同時也將與更多合作夥伴共同建立5G連網生態體系，藉由群體力量推動更多創新、多元的垂直整合應用發展，並非僅由台灣大哥大單打獨鬥，更要結合眾多盟友推動更豐富的5G連網應用模式。

而此次與台灣大哥大合作企業，包含華碩、HTC、LG、OPPO、三星、Sony Mobile、Sugar、vivo在內手機業者，同時也包含Ericsson、Nokia、VMware在內基礎建設技術業者，而包含富士通、亞旭、狂點、全球動力、啟雲科技、國網中心、國際信任機器、寶碩財務科技、廣達、華電聯網、Garmin、GSMA在內業者，以及諸如91APP、M17、AsiaYo、TaxiGo在內新創團隊軍參與次誓師大會。

現場除了強調新莊棒球場內部已經與Nokia攜手合作佈署5G網路實驗網，並且可藉由空中組網模式實現超過1Gbps以上的連網下載速度表現，現場也實際展示以vivo型號為「TD-1903」的5G原型手機連網，其中更在狀態欄位顯示5G訊號標準圖示。

在其他展示項目中，則包含透過HTC 5G網路分享器使用的虛擬實境體驗，以及透過EPSON擴增實境眼鏡展示的即時人臉識別應用，另外也包含藉由5G網路訊號即時傳輸的大量人臉識別監控系統，以及針對球場內部座位導覽等應用項目。

至於在更多5G聯網應用部分，則包含智慧自動販賣機、居家照護系統，以及智慧停車等應用解決方案。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》