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分析報告指稱 蘋果明年推出的iPhone全數支援兩種5G網路技術規格

2019-07-30 08:52楊又肇

如同先前市場預測，天風國際分析師郭明錤在新一份報告中指出，蘋果預期會在2020年推出的iPhone新機才會正式加入5G連網功能，同時預期推出三款不同機種設計，並且支援mmWave與6GHz以下頻譜兩種5G網路主要連接模式。

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在先前的說法中，由於今年5G連網應用模式仍不明顯，因此蘋果並不會趕在第一時間搶進5G網路市場，將會等到2020年普及之後才會提供對應產品，加上與Qualcomm恢復合作關係可能也需要一點時間，才能將彼此產品整合於iPhone機種內使用，使得今年秋季預計更新的iPhone機種暫時還不會提供5G連網功能，但或許會先配合5G網路分享器對應高速連網使用需求。

同時，郭明錤也認為支援5G連網功能的新款iPhone將會同時支援mmWave與6GHz以下頻譜兩種5G網路主要連接模式，原因在於若蘋果僅推出支援6GHz以下頻譜連接模式的iPhone機種，可能無法吸引消費者購買意願，同時也可能無法獲得電信業者較高購機補貼。

但在相關看法中，蘋果仍可能針對特定市場，例如中國，提供僅支援6GHz以下頻譜的iPhone機種，藉此爭取更大市佔率。類似情況，蘋果過去便曾針對不同電信業者服務系統，提供支援GSM或CDMA通訊方式的iPhone機種規格。

另一方面，郭明錤也指出藉由5G網路技術發展，將有助於蘋果加速其ARKit帶動的擴增實境 (AR)應用

蘋果預期會在今年秋季揭曉新款iPhone機種，有可能推出以iPhone XS系列，以及iPhone XR為加強設計版本，但連網功能可能仍維持支援現有4G LTE網路服務，暫時不會太快加入支援5G網路。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone5G蘋果

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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