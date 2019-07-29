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Siri爆出竊聽疑雲 蘋果承包商接收各式錄音

2019-07-29 16:35聯合新聞網 綜合報導

蘋果公司遭人爆料，語音助理Siri會洩漏用戶錄音檔給第三方承包商。圖片來源／聯合...
蘋果公司遭人爆料，語音助理Siri會洩漏用戶錄音檔給第三方承包商。圖片來源／聯合報系
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許多使用蘋果產品的人都習慣用Siri記錄生活中的大小事，但近日蘋果公司卻遭人爆料，指出語音助理Siri會錄下各式私人資訊，並將內容傳遞給第三方承包商，而內容有毒品交易、醫療，甚至是夫妻之間的床事聲，對此，蘋果公司也緊急做出回應。

根據英國《衛報》報導，有蘋果指定的第三方承包商員工向他們透露，Siri會錄下各種音檔，包括：醫療資訊、毒品交易、商業對話以及性行為的聲音，並附帶使用位置、使用數據與通訊內容，一律傳送給蘋果各國的承包商，目的是作為Siri的品質控管，其中包含Siri的語音啟動、預期Siri是否可以提供幫助、Siri反應是否適當等。

蘋果公司對此回應，有少部分的Siri確實會被拿去做人工分析，但比例小於1% ，內容只有短短幾秒，且用戶的ID並不會被傳送出去，承包商公司與蘋果公司皆有簽下嚴密的保密條款，這只是用來改善Siri與聽寫功能。

相較於谷歌（Google）和亞馬遜（Amazon）讓使用者決定是否提供錄音供公司使用，蘋果公司並未在消費者的隱私條約中，提及Siri錄音會提供給承包商，用戶若不想提供資訊給蘋果公司，只能自行關閉Siri。

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