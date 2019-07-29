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華為計畫從下半年增加自有處理器應用比例，擺脫仰賴Qualcomm情況

2019-07-29 09:55楊又肇

華為稍早宣布推出針對電視產品打造的全新海思鴻鵠818處理器，同時也計畫強化本身處理器應用布局，例如在華為預計今年9月推出的「智慧屏」產品中，便會活用旗下鴻鵠、麒麟與凌宵三款處理器產品。而相關說法中，更指稱華為計畫在今年下半年開始增加採用旗下處理器產品比例，降低仰賴Qualcomm或聯發科處理器的情況。

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在此之前，華為多半是在旗艦機種採用旗下麒麟 (Kirin)系列處理器，但中階或入門機種則會使用Qualcomm處理器，甚至在部分產品採用聯發科提供處理器。不過，從華為開始推動旗下nova系列機種，同時也持續強化平板裝置應用發展後，採用自有麒麟處理器的比例相對增加，同時在未來5G網路發展趨勢下，華為也開始打造自有5G連網晶片。

從去年下半年僅不到40%比例採用自有麒麟處理器，到今年上半年開始累積達45%比例，市場看法預期華為將會在旗下超過60%比例裝置採用麒麟處理器，數量預期會超過1.5億台，而在全年累積數量則預期超過2.7億台。

雖然Qualcomm先前強調華唯識重要合作夥伴之一，但顯然華為方面也與蘋果等廠商採相同想法，期望在持續累積自有研發能力之後，漸漸擺脫仰賴Qualcomm提供技術的情況。例如蘋果雖然近期恢復與Qualcomm合作數據通訊晶片，但仍以10億美元收購Intel手機數據晶片技術資源，在累積獲取17000項技術專利後，預期將可投入自有連網數據晶片研發，甚至可將連網功能與旗下處理器整合。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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