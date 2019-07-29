HMD Global準備推出名為Nokia 8.2新機，導入升降鏡頭設計

依照MySmartPrice網站取得消息表示，HMD Global將可能推出旗下首款採用升降式鏡頭設計的手機，並且將以Nokia 8.2為稱。

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若沒意外的話，Nokia 8.2預期將成為HMD Global第一款採用無瀏海、無視訊鏡頭開孔設計的全尺寸螢幕機種。在此之前，HMD Global已經推出多款採用瀏海造型設計的手機產品，同時也讓螢幕顯示佔比提昇。

而其他可能規格部分，Nokia 8.2有可能直接搭載Android Q作業系統，並且採用8GB記憶體與256GB儲存容量，視訊鏡頭規格則採用3200萬畫素設計，暫時還無法確認主相機鏡頭規格，以及實際採用處理器規格等細節。

至於實際上市時程，若從Google釋出正式版本的Android Q時間點來看，預期Nokia 8.2將會選在9月前後推出。

另一方面，先前Nokia 8.1的命名方式與產品定位造成一些混淆，HMD Global曾說明會考量產品命名方式，不確定此次準備推出的Nokia 8.2是否會以全新產品策略進行命名。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》