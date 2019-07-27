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美電信業洗牌 T-Mobile併購Sprint 手機帳單恐變貴

2019-07-27 14:14世界日報 記者顏伶如／綜合報導

司法部26日批准全美第三大電信公司T-Mobile與第四大電信公司史普林(Sprint)的併購案，勢必改寫美國電信市場版圖；司法部指出，原本擔心這項合併案可能觸犯反托拉斯法，但疑點已經獲得釐清，因此同意讓案件過關。

在併購案中，T-Mobile將以265億元全股票交易的方式買下史普林，合併之後公司名稱仍然維持為T-Mobile，並由T-Mobile執行長雷傑爾(John Legere)領導。

對這項併購案持反對立場的人士指出，一旦兩家業者合併，美國通訊業者將從四強局面縮減為只剩三強，導致消費者手機帳單變貴。

宣布參加民主黨2020年黨內初選的參選人，以及數州的檢察長26日在合併案通過後，也持續表達反對意見，稱兩家業者合併的結果，消費者將會是大輸家。

事實上，司法部長期以來對T-Mobile與史普林合併，一直存有類似疑慮，直到最近兩家公司同意一項解決方案後，司法部才改變立場。

在26日記者會上，川普政府主管反壟斷法規的頭號人物、司法部助理部長德瑞希(Makan Delrahim)指出，T-Mobile與史普林上周同意，二者合併成為大規模無線通訊企業之後，將把比例可觀的旗下業務賣給付費電視業者Dish Network。

德瑞希表示，司法部得知這項協議後，才點頭同意讓併購案通過。

市場人士指出，合併之後的T-Mobile，將成為美國第一大電信業者AT&T與排名第二的電信業者威瑞信(Verizon)的強勁對手。

過去這段期間以來，為了爭取合併案順利過關，T-Mobile與史普林都設法贏得聯邦通訊委員會(FCC)的信任；由於T-Mobile與史普林承諾將為偏遠農村地區的寬頻服務、5G手機系統投注大量預算，聯傳會主席派伊(Ajit Pai)在今年5月間對合併案透露支持態度。

不過，由於華盛頓特區與13州的檢察長對於併購案堅決反對，上個月已經聯合提告，使得合併案仍可能出現變數。

美國第三大電信業者T-Mobile獲准併購第四大電信業者Sprint。 (路透)
美國第三大電信業者T-Mobile獲准併購第四大電信業者Sprint。 (路透)
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