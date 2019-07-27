避免承擔風險 美國電信業者T-Mobile表示不再銷售Galaxy Fold

雖然三星信誓旦旦表示將Galaxy Fold過往問題修正，並且預計在今年9月恢復銷售，但顯然已經無法挽回美國電信業者T-Mobile的信心。

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由於先前無法確認可恢復上市時程，導致原本透過T-Mobile預訂的Galaxy Fold訂單後續全數作廢，雖然三星目前計畫在9月重新開放銷售，但仍僅限特定地區，而重新設計的結構與保護措施是否能讓使用者安心使用，其實都還無法確認，因此讓T-Mobile決定避開風險，不再引進此款高價位手機。

雖然三星強調重新設計的Galaxy Fold分別針對Infinity Flex螢幕上緣加強保護，並且透過延伸的金屬層減少灰塵等細物滲入機率，現階段仍無法確認重新設計結果是否能完全避免原本異物滲入導致螢幕損壞情況，加上此款手機售價相對偏高許多，對於電信業者而言，是必要承擔不少銷售風險。

因此對T-Mobile而言，在此情況下，寧可把銷售機會放在主流機種如接下來準備推出的Galaxy Note 10，或是目前與一加手機合作銷售的OnePlus 6T。

而即便少了T-Mobile銷售管道，三星依然可與AT&T、Verizon合作美國境內銷售，但可能相對會讓Galaxy Fold在美國銷量表現受到影響。不過，市場預期三星現階段僅會先在美國、英國、德國、法國與印度在內市場銷售Galaxy Fold，暫時不會在太多市場開放銷售，顯示可能與日本原料供貨限制等因素有關。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》