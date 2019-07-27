親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

英女王接見新首相 背後這台意外成焦點

「紀律管理嚴重缺失」總統府第二波懲處 多名高階特勤記大過

將推買一送一方案 Verizon預計推行的Galaxy Note 10+ 5G版本亮相

2019-07-27 14:48楊又肇

三星正式揭曉Galaxy Note 10之前，@evleaks在次於個人Twitter頁面釋出疑似Verizon即將推行的Galaxy Note 10+ 5G版本銷售宣傳素材，其中可以清楚看見新機確實採用邊框更窄，並且使用上方中央開孔設計的螢幕設計，而背面也採用三鏡頭設計，同時也配置極光色背蓋與藍色S Pen。

分享

同時，就此次曝光內容，更顯示Verizon為了推廣旗下5G網路服務，將推出搭配5G網路吃到飽方案預購Galaxy Note 10+ 5G版本，即可額外加贈一組Galaxy Note 10。而類似作法，先前T-Mobile為了推廣旗下4G LTE網路，曾經也推出預購Galaxy S8+加贈Galaxy S8的促銷方案。

如先前傳聞，三星預計推出的Galaxy Note 10將區分至少三種版本，分別為標準版設計的Galaxy Note 10，以及尺寸略大的Galaxy Note 10+，並且包含以Galaxy Note 10+為基礎打造的5G連網版本。

而處理器規格方面，預期Galaxy Note 10同樣依照地區電信業者需求提供搭載Exynos 9825，或是Qualcomm Snapdragon 855運算平台兩種設計，但可能不會採用Qualcomm後續推出的超頻版Snapdragon 855+運算平台。

至於機身外觀設計也如先前曝光，分別採用更窄化的邊框設計，並且採用位於螢幕上方中央開孔設計的視訊鏡頭，機身背面則採用三鏡頭主相機設計，其中可能採用與Galalxy S10+相同規格配置，分別搭載1200萬畫素+1200萬畫素+1600萬畫素規格，對應遠焦、廣角與超廣角拍攝需求，支援10倍數位變焦，以及0.5倍超廣角與2倍光學變焦，但在Galaxy Note 10+規格可能額外搭載ToF鏡頭，藉此加強對焦、拍攝定位等功能應用。

另外，三星是否會在Galaxy Note 10系列機種導入12GB記憶體、5倍光學變焦鏡頭，以及高功率快充系統，暫時還無法確認，但從目前曝光影像來看，三星顯然已經將原本獨立配置的Bixby專屬按鍵拿掉，或許是因為實際使用比例太低。

除了Galaxy Note 10，三星也計畫推出新款穿戴裝置Galaxy Watch Active 2，另外可能會揭曉新款平板裝置Galaxy Book S與新款Galaxy Tab S6，但也有可能選在接下來的IFA 2019期間公布細節。

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

VerizonNote 10三星

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

華為首款5G手機Mate20 X亮相 定價2.8萬元

2019-07-26 16:06

新iPhone將有新的相機功能！「智慧相框」同時拍下一般、超廣角畫面

2019-07-25 16:00

三星折疊手機Galaxy Fold來了 9月起上市

2019-07-25 09:54

蘋果iPhone帶頭、華為、OPPO跟進 推升VCSEL產值

2019-07-22 14:47

避免承擔風險 美國電信業者T-Mobile表示不再銷售Galaxy Fold

2019-07-27 14:48

T-Mobile併購 Sprint用戶恐要被迫買新手機了

2019-07-27 14:16

美電信業洗牌 T-Mobile併購Sprint 手機帳單恐變貴

2019-07-27 14:14

Intel確認由蘋果收購其手機數據晶片業務 未來仍維持PC在內終端運算連接應用發展

2019-07-26 09:57

三星摺疊機Galaxy Fold 9月重回市場

2019-07-25 14:29

改4設計！三星摺疊機Galaxy Fold將於9月起正式上市

2019-07-25 10:21

三星確認螢幕可凹折手機Galaxy Fold將於9月恢復上市

2019-07-25 10:02

超殺！震旦通訊22周年慶 推辦門號抽房子

2019-07-24 15:16

傳蘋果將以10億美元收購Intel手機連網晶片業務，最快下週達成協議

2019-07-24 14:12

ROG Phone II於中國市場額外推出至尊版、以防撞氣密盒收納的電競裝甲版

2019-07-24 14:11

中國首支5G手機上市 預售2.25萬元

2019-07-23 17:32

iOS 12.4軟體更新 iPhone轉移資料更方便

2019-07-23 15:52

華碩電競手機ROG Phone II 8月上市

2019-07-23 14:39

華碩ROG Phone II確認8/1在台推出，建議售價為26990元

2019-07-23 09:17

動手玩／各方面均有提昇，更貼近「完整」遊戲體驗的華碩ROG Phone II

2019-07-22 18:34

訪談／華碩期望以ROG Phone II吸引金字塔頂端的遊戲玩家

2019-07-22 18:34

比一比／ROG Phone II、ROG Phone與ZenFone 6差異在哪？

2019-07-22 18:34

手機3D感測成長 今年VCSEL產值有望達11.39億美元

2019-07-22 14:50

研調：5G手機4年內全球市占拚過半

2019-07-22 14:36

OneWeb預計2020年啟用衛星上網服務，可順利串流1080P影片

2019-07-21 19:56

華為申請註冊名稱，Mate 30預期強化相機攝影功能

2019-07-21 19:54

Sony預計在IFA 2019揭曉新機，可能以Xperia 1R為稱、搭載5K解析度螢幕

2019-07-21 19:54

消息指稱Galaxy Fold準備恢復上市，但三星仍未對外證實

2019-07-21 19:54

華為透露「鴻蒙」並非針對手機打造，現階段仍會以Android打造手機產品

2019-07-21 19:53

消息指稱Galaxy Fold準備恢復上市 但三星仍未對外證實

2019-07-20 12:49

2019上半年最棒手機 它竟擊敗iPhone XS拿下第一

2019-07-19 20:11

Galaxy Note 10可能僅維持採用Snapdragon 855運算平台

2019-07-19 15:04

OPPO再與巴塞隆納足球俱樂部合作，推出巴薩限量版手機

2019-07-19 15:04

iOS用戶忠誠度降低 網友指出蘋果「沒新意又醜又貴」

2019-07-18 15:57

小米A3正式揭曉 基本上就是小米CC9e海外銷售版本

2019-07-18 10:08

要價近22萬元！小米在印度市場推出限量20台的純金背蓋限定版紅米K20 Pro

2019-07-18 10:06

全球智慧機銷售估減2.5％ 恐創史上最大衰退紀錄

2019-07-18 09:58

深耕歐洲市場 OPPO發表巴薩限量機

2019-07-17 15:34

強調不綁約、帳單透明化的無框行動，真正目標是以電信平台改變線上服務生態

2019-07-17 13:59

iPhone 11 Max多張上手照曝光 看來史上最醜iPhone就它了

2019-07-16 19:54
看更多

熱門文章

Line TV反攻你家大螢幕，為何找本土有線電視老四合搶400萬台灣人眼球？

2019-07-26 15:49

華為首款5G手機Mate20 X亮相 定價2.8萬元

2019-07-26 16:06

iPhone攝影大賽結果揭曉 兩台灣攝影師獲分類冠軍爭光

2019-07-26 16:01

17 Media分享如何以自動化驗證方式降低審核遭拒、無預警下架風險

2019-07-26 16:07

Google以10億美元從Verizon手中收購包含原本Yahoo總部在內地產

2019-07-27 14:49

T-Mobile併購 Sprint用戶恐要被迫買新手機了

2019-07-27 14:16

Sony更新隨身機種RX100 VII 將全片幅機種α9拍攝功能下放

2019-07-27 14:47

將推買一送一方案 Verizon預計推行的Galaxy Note 10+ 5G版本亮相

2019-07-27 14:48

避免承擔風險 美國電信業者T-Mobile表示不再銷售Galaxy Fold

2019-07-27 14:48

美電信業洗牌 T-Mobile併購Sprint 手機帳單恐變貴

2019-07-27 14:14

任天堂確認將於ChinaJoy揭曉更多中國版Nintendo Switch消息

2019-07-27 14:48

Google Photos衝破10億用戶大關，新增輕量版Gallery Go服務

2019-07-27 15:01

《迪士尼消消樂：祭典》確定推出特別造型款Nintendo Switch

2019-07-27 15:00

Serafim推出可對應手機、家用電玩主機使用的賽車方向盤控制器

2019-07-27 15:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top