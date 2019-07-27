將推買一送一方案 Verizon預計推行的Galaxy Note 10+ 5G版本亮相

在三星正式揭曉Galaxy Note 10之前，@evleaks在次於個人Twitter頁面釋出疑似Verizon即將推行的Galaxy Note 10+ 5G版本銷售宣傳素材，其中可以清楚看見新機確實採用邊框更窄，並且使用上方中央開孔設計的螢幕設計，而背面也採用三鏡頭設計，同時也配置極光色背蓋與藍色S Pen。

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同時，就此次曝光內容，更顯示Verizon為了推廣旗下5G網路服務，將推出搭配5G網路吃到飽方案預購Galaxy Note 10+ 5G版本，即可額外加贈一組Galaxy Note 10。而類似作法，先前T-Mobile為了推廣旗下4G LTE網路，曾經也推出預購Galaxy S8+加贈Galaxy S8的促銷方案。

如先前傳聞，三星預計推出的Galaxy Note 10將區分至少三種版本，分別為標準版設計的Galaxy Note 10，以及尺寸略大的Galaxy Note 10+，並且包含以Galaxy Note 10+為基礎打造的5G連網版本。

而處理器規格方面，預期Galaxy Note 10同樣依照地區電信業者需求提供搭載Exynos 9825，或是Qualcomm Snapdragon 855運算平台兩種設計，但可能不會採用Qualcomm後續推出的超頻版Snapdragon 855+運算平台。

至於機身外觀設計也如先前曝光，分別採用更窄化的邊框設計，並且採用位於螢幕上方中央開孔設計的視訊鏡頭，機身背面則採用三鏡頭主相機設計，其中可能採用與Galalxy S10+相同規格配置，分別搭載1200萬畫素+1200萬畫素+1600萬畫素規格，對應遠焦、廣角與超廣角拍攝需求，支援10倍數位變焦，以及0.5倍超廣角與2倍光學變焦，但在Galaxy Note 10+規格可能額外搭載ToF鏡頭，藉此加強對焦、拍攝定位等功能應用。

另外，三星是否會在Galaxy Note 10系列機種導入12GB記憶體、5倍光學變焦鏡頭，以及高功率快充系統，暫時還無法確認，但從目前曝光影像來看，三星顯然已經將原本獨立配置的Bixby專屬按鍵拿掉，或許是因為實際使用比例太低。

除了Galaxy Note 10，三星也計畫推出新款穿戴裝置Galaxy Watch Active 2，另外可能會揭曉新款平板裝置Galaxy Book S與新款Galaxy Tab S6，但也有可能選在接下來的IFA 2019期間公布細節。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》