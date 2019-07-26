Intel確認由蘋果收購其手機數據晶片業務 未來仍維持PC在內終端運算連接應用發展

在實際公布2019財年第二季財報之前，Intel證實由蘋果收購其手機數據晶片團隊，而Intel將繼續維持研發非手機裝置的數據晶片產品。

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根據Intel說明，此次交易涉及價值約10億美元資產移轉，其中包含Intel將有2200名員工移轉至蘋果任職，而蘋果也將接手Intle手機數據晶片相關研發設備與相關技術資產。同時，在接受Intel相關手機數據晶片資產之後，蘋果將會持有17000組無線技術專利，分別涵蓋行動通訊標準協議與數據機運作架構等。

而將手機數據晶片業務轉交給蘋果之後，Intel依然會維持非手機數據晶片業務發展，例如繼續投入PC或終端運算的數據晶片應用，因此諸如常時連網筆電、物聯網應用依然會是Intel未來發展項目，並不會因此捨棄數據晶片產品相關業務，只是不再投入手機產品相關應用市場。

不過，Intel與蘋果方面並未說明此次交易涉及金額，在先前市場消息則指稱蘋果會以10億美元收購Intel手機數據晶片業務。

此外，Intel預期此項交易預計在2019財年第四季財報公布以前完成。

從Intel原本負責手機裝置使用的5G連網數據晶片產品負責人Umashankar Thyagarajan，早在今年2月就加入蘋果情況，以及Intel日前選擇在蘋果宣布與Qualcomm和解，並且將在未來產品恢復採用Qualcomm提供數據晶片之後，隨即宣布放棄手機數據晶片業務發展情況來看，顯然雙方在更早之前就已經進行收購洽談。

就蘋果立場而言，雖然目前與Qualcomm合作，但在持續累積相關技術資產情況下，或許未來也會投入自有數據晶片設計，藉此在關鍵零件擺脫必須仰賴他廠的限制。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》