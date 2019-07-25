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新iPhone將有新的相機功能！「智慧相框」同時拍下一般、超廣角畫面

2019-07-25 16:00電獺少女

一般來說，相機錄影拍照都預設使用普通非廣角鏡頭，Apple將賦予新iPhone的廣角鏡頭更多任務

距離九月發表會越來越近，新iPhone的消息也更多、更具體了一點點，最近外媒又流出了關於今年新iPhone的部分規格與相機新功能，前鏡頭將可拍攝120幀的慢動作錄影，主鏡頭則早已幾乎確定將會是三主鏡頭外框一圈方型的相機設計，並有機會具備夜拍模式。

最近外媒又流出了關於今年新iPhone的部分規格與相機新功能，前鏡頭將可拍攝12...
最近外媒又流出了關於今年新iPhone的部分規格與相機新功能，前鏡頭將可拍攝120幀的慢動作錄影，主鏡頭則早已幾乎確定將會是三主鏡頭外框一圈方型的相機設計，並有機會具備夜拍模式。（圖／路透）
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但此外，似乎還會有一個新的「智慧相框(Smart Frame)」功能，9to5 mac指出三主鏡頭中將會有長焦鏡頭、超廣角鏡頭，一般拍照錄影時，會使用長焦鏡頭進行攝錄、呈現給你看，但與此同時超廣角鏡頭也會同時攝錄，可以讓你有更多更廣的畫面，在事後進行剪輯、修圖，並且因為隱私權關係，所以一段時間後超廣角鏡頭同時記錄的畫面將會消失。

另外，最近也有傳出今年的iPhone將全面取消3D Touch，將以長按的Haptic Touch取代，並也將改採用新的震動馬達Taptic Engine。連接埠部分，今年依然會維持Lightning設計，但應該是明年就會改用Type C連接埠了。關於「智慧相框」功能，我猜應該會像Live Photo那樣有一個快捷鍵可以選擇是否要開啟，但應該會再新增一個新的廣角拍攝介面，iPhone能有超廣角鏡頭已經等了一輩子(浮誇)，拜託快點提供廣角鏡頭吧！！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone鏡頭相機

電獺少女

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