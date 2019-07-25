三星確認螢幕可凹折手機Galaxy Fold將於9月恢復上市

三星稍早聲明，將在今年9月再次推出螢幕可凹折手機Galaxy Fold，並且進一步說明過去針對此款手機重新設計細節，包含將螢幕保護層延伸至外邊框，並且強調此保護層為手機原始結構的一部分，呼籲使用者不可將其撕除。

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不過，三星尚未公布Galaxy Fold具體再次上市時間，預期將會在接下來的Unpacked發表會上揭曉，並且強調Galaxy Fold將在9月陸續在特定市場開放銷售。

而依照三星說明，目前針對Galaxy Fold的產品設計與結構改良包含以下項目：

將Infinity Flex螢幕設計的頂部保護層延伸至外邊框，並且強調此為手機結構的一部份，不可將其撕除。

機身加入多項強化設計，避免異物影響，並且保留手機折疊體驗。

分別於鉸鏈頂部和底部加入強化結構的保護罩

Infinity Flex螢幕設計下方新增金屬結構層，強化螢幕保護效果

減少Galaxy Fold鉸鏈設計和機身的間隙

另外，三星也強調針對Galaxy Fold折疊使用體驗，加入更多的應用程式與服務，同時目前正在進行最終的產品測試，預計在今年9月可讓此款螢幕可凹折手機再次上市。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》