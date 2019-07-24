ROG Phone II於中國市場額外推出至尊版、以防撞氣密盒收納的電競裝甲版

稍早在台灣地區公布ROG Phone II相關細節與上市時間後，華碩也與騰訊在北京發表會上公布中國地區上市消息，並且確定將提前在7月31日開放銷售，分別推出騰訊遊戲定製菁英版、經典版，以及預計在今年第四季推出的至尊版，另外也將推出包含所有周邊配件的電競裝甲版。

分享 facebook

就版本來看，騰訊遊戲定製菁英版就是搭載8GB記憶體與128GB儲存容量，經典版則搭載12GB記憶體與512GB儲存容量，至於預計今年第四季推出的至尊版則尚未公布具體規格，但有可能搭載1TB儲存容量。另一方面，包含所有周邊配件的電競裝甲版，採用防撞氣密箱統合收納，與台灣地區採行李箱收納的設計不同。

建議售價方面，騰訊遊戲定製菁英版建議售價為人民幣3499元、經典版建議售價為人民幣5999元，而至尊版建議售價為人民幣7999元，包含所有周邊配件的電競裝甲版則將以人民幣12999原價格銷售。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

而如同先前說明，華碩此次推出的ROG Phone II在中國地區將與騰訊遊戲合作，並且針對遊戲內容進行最佳化，讓玩家可透過ROG Phone II獲得更流暢、穩定的遊玩體驗。至於海外地區的合作部分，華碩也已經與CAPCOM、Gameloft在內遊戲發行商合作，未來也預期會加入更多發行商、開發商合作，同時也預期可藉由ROG Phone II銜接未來即將普及的雲端串流遊戲體驗。

相關連結：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》