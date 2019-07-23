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華碩ROG Phone II確認8/1在台推出，建議售價為26990元

2019-07-23 09:17楊又肇

在相關內容解禁之後，華碩也宣布ROG Phone II將以新台幣26990元價格上市，預計從8月1日透過全台華碩手機專賣店、ASUS三創體驗店、ASUS Store、momo購物網、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城，以及東森購物在內通路展示銷售。

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華碩說明，預計在8月1日至8月14日期間，提供購買ROG Phone II，並且在活動期間內完成線上登錄，即可額外獲得華碩自行打造的Kunai Gamepad遊戲控制器，而在ASUS三創體驗店、華碩手機專賣店購機，則將額外加贈炫光智慧保護殼。

此外，對應ROG Phone II˙配件也將同步推出，其中AeroActive II空氣動力風扇、Aero專屬保護殼將在原廠盒裝內附贈，而新款TwinView Dock、Kunai Gamepad遊戲控制器，以及與炫光智慧保護殼則會以選購方式提供，另外也能直接相容使用Mobile Desktop Dock，以及可藉由WiGig無線網路連接顯示螢幕的Display Dock與USB-C五合一擴充底座。

在ROG Phone II上市之後，去年推出的第一代ROG Phone目前已經將建議售價調整為新台幣20990元，藉此做出更大價位區隔，同時華碩也透露未來包含新版AirTriggers II的操作功能、更多遊戲合作最佳化項目，以及相關周邊配件將提供第一代機種使用，因此也將成為玩家選購時的額外選擇。

※相關連結》

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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