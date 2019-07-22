動手玩／各方面均有提昇，更貼近「完整」遊戲體驗的華碩ROG Phone II
相較去年推出的ROG Phone，華碩今年再次推出的ROG Phone II，基本上採用相同設計元素，但將螢幕從原本6吋提升為6.59吋，並且首度採用Qualcomm Snapdragon 855 Plus運算平台，記憶體更一口氣增加至12GB，另外也針對遊戲體驗、配件周邊設計做了大幅改善，更確認未來將會持續增加周邊配件數量，而在遊戲內容合作最佳化部分更會進一步擴展。
硬體全方面升級
如同去年在第一款ROG Phone導入超頻款Snapdragon 845運算平台，華碩此次也與Qualcomm合作超頻版設計的Snapdragon 855 Plus運算平台，藉此提供更高、更穩定的遊戲執行運算效能，並且足以對應手機日常使用需求，甚至可以支援效能需求更高的擴增實境或虛擬實應用。
而外型部分，其實與去年推出的ROG Phone沒有太大差異，背面依然維持採用異形切割的玻璃背蓋設計，並且在右側採用獨立散熱孔，配合機身內部均熱片與導熱管，讓處理器運作產生熱度可以更快自機身排出，甚至可以藉由外部主動式散熱器將熱度快速抽離，進而維持處理器高頻運作的使用體驗。
不同地方則在於ROG Phone II採用的是6.59吋、19.5:9顯示比例AMOLED螢幕，並且以7.8公分寬幅對應合適的單手持握感受，以及包含前置雙喇叭設計在內的17.1公分機身長度，恰好讓手機橫放時，不會讓雙手拇指打架。而之所以不採用全尺寸螢幕或曲面螢幕設計，華碩表示是為了更好的持握感受。
螢幕除了加大之餘，華碩更讓螢幕畫面更新率提昇至120Hz，同時更具備1毫秒的快速顯示反應，而觸控操作更對應240Hz更新率，使整體觸控延遲可降低至49毫秒。至於指紋辨識方式，則是從原本背面實體指紋辨識器，變更為前方螢幕下指紋辨識設計，配合螢幕反應速度與光照式比對，讓使用者能更快、更直覺完成指紋辨識解鎖。
電池方面則是進一步採用6000mAh容量設計，藉由單一大電池容量設計減少充電次數，進而確保、延長電池使用壽命，並且減少電池膨脹機率，同時也能對應遊戲由玩之餘的全天候使用需求時間。至於電池本身則支援30W直充、HyperCharge，另外也能透過一般支援3A電流的線材，無需配合特殊線材即可以QC 4.0技術進行快充，其中可在58分鐘內充滿4000mAh電量，滿電時間約1小時21分。
其餘部分，則是將記憶體進一步提昇至LPDDR4x設計、12GB容量規格，儲存元件則採用UFS 3.0設計，讓系統能以更快存取速度運行，繼而減少遊戲存取所需時間。
遊戲體驗提昇
以此次ROG Phone II設計宗旨來看，主要聚焦在極致效能、長效電力、針對遊戲打造，以及沉浸式體驗感受幾個面向，除了遊戲遊玩最佳化的考量，更可當做一款針對高階體驗設計的手機使用。
除了提供充足、穩定的效能表現，ROG Phone II在螢幕更對應10位元HDR顯示效果，並且藉由AMOLED螢幕特性呈現影像暗部細節與貼近真實色彩，預計今年8月更會藉由韌體更新加入支援SDR轉HDR的升頻顯示效果，不僅可讓使用者在遊戲過程中看見完整光影細節，在一般使用過程也能有更好影像視覺感受。
聲音部分則同樣搭載前置雙喇叭，並且支援DTS X環繞音效輸出、透過四組麥克風達成降噪效果，並且針對手機橫放遊玩時的使用需求，在機身側面增加一組麥克風，讓使用者能更方便透過麥克風收音進行線上對話，或是配合前置視訊鏡頭進行實況直播。
而在連線部分，除了本身可對應4G LTE雙卡雙待，本身更維持採用相對成熟使用的Wi-Fi 802.11ad，並且藉由四組Wi-Fi天線維持連線穩定。另一方面，藉由搭載Wi-Fi 802.11ad無線網路連接規格，如此才能順利對應WiGig連接模式，同時也能對應市場多數主流Wi-Fi分享器連接最佳化。
至於在操作部分，ROG Phone II藉由120Hz更新速率、對應240Hz觸控反應速率的螢幕設計，對應更快的實際使用體驗。在此次更新的AirTriggers II操作介面中，更將反應時間從原本63毫秒降至20毫秒，並且支援按住即可連發的貼手連擊操作模式，而壓按過程也會透過雙震動馬達呈現貼近真實按鍵操作觸感，預計在今年8月更會透過更新加入滑動操作模式，讓ROG Phone II可以有更豐富的遊戲操作介面。
另外，此次在Armoury Crate的X模式中，更進一步加強遊戲遊玩時的各項設定，例如限制來電干擾、監控CPU或GPU溫度，或是釋放佔用記憶體，並且可以進一步設定AirTriggers II操作介面壓按力道，以及機身背面的ROG品牌標誌背光模式，同時也確認會與中國騰訊遊戲合作之餘，更進一步在海外市場直接與更多遊戲發行商、開發者洽談合作，讓更多遊戲內容能在ROG Phone II有更好操作表現。
進一步延伸遊戲應用生態
與去年推出的ROG Phone相同，華碩在今年推出的ROG Phone II依然提供眾多周邊配件，讓手機遊戲遊玩使用體驗可進一步擴展，例如藉由WiGig Display Dock將手機畫面以更流暢的無線傳輸方式於電視螢幕呈現，或是透過Mobile Desktop Dock讓手機可當做一般PC操作，或是銜接左右控制手把當做掌機遊玩。
[caption id="attachment_106640" align="aligncenter" width="1000"] 此次提供的周邊配件，未來也會持續增加[/caption]
而此次推出的周邊配件中，包含WiGig Display Dock、Mobile Desktop Dock、USB-C Hub並未做特別更新，而新款外接式主動散熱器則是改良散熱效果，並且可配合新款手機保護殼使用，兩者同樣直接預附在ROG Phone II原廠盒裝內，讓玩家能直接使用。
原本與Gamevice合作的左右控制器手把配件，此次則是由華碩自行打造全新控制器手把Kunai Gamepad，除了以藍牙配對連接之外，更支援透過Wi-Fi、USB Dongle在內連接使用模式，另外藉由手機殼配件固定在手機上使用之外，也能透過專屬配件組成獨立控制器，更可連接電腦等裝置使用。
雖然看起來與任天堂Nintendo Switch使用模式有點相似，不過華碩強調此款控制手把配件具備本身設計專利，同時在連接、固定等設計也與Nintendo Switch明顯不同，甚至左右控制器本身並不具備連接功能，必須配合其他配件才能與手機等裝置連接使用，加上控制器也未提供體感操作功能，因此不會有侵權或抄襲等問題，甚至可以藉由多樣化的操作體驗對應不同遊戲感受，並且能因應接下來諸如Google Stadia、微軟Project xCloud使用需求做準備。
其他配件如TwinView Dock則是進一步改良原本重量設計，不僅讓整體重量、厚度變薄，同時也讓手機放入後的配重改變，減少「頭重腳輕」的情況，甚至也能更輕易隨身攜帶使用。
至於此次額外推出的收納背包，則是讓使用者能更便利地攜帶手機與相關配件，甚至也能放置個人隨身小物，例如錢包、行動電源，或是第二支隨身使用手機。配合ROG品牌的玩家信仰，華碩此次更配合ROG Phone II背面搭載的第二組LED燈，讓新款保護殼裝上手機時，即可藉由LED導光讓保護殼上的ROG品牌標誌發光，同時也會藉由NFC感應讀取、更換手機殼預設佈景主題。
同時，華碩方面也透露接下來將會持續推出更多ROG Phone相關周邊配件，藉此擴展遊戲體驗生態圈。
新款TwinView Dock：
Kunai Gamepad：
新款導光手機保護殼：
ROG胸背包：
WiGig Display Dock：
Mobile Desktop Dock：
主相機拍攝效果等同ZenFone 6
在ROG Phone II的相機設計中，主相機採用與ZenFone 6相同鏡頭設計，分別搭載4800萬畫素、f/1.8光圈廣角鏡頭，以及1300萬畫素、f/2.4光圈超廣角鏡頭，其中主鏡頭同樣對應4組像素合併，藉此提昇整體影像進光量，進而讓成像表現更好，而相機同樣支援景深人像拍攝與拍攝場景辨識等功能。
而視訊鏡頭則是搭載2400萬畫素規格，同樣支援4組像素合併及HDR+等拍攝效果，另外視訊鏡頭擺放位置也恰好適合在手機橫拿時候自拍直播使用。
實際拍攝照片：
ROG Phone II、ZenPhone 6廣角鏡頭與超廣角鏡頭拍攝比較：
|ROG Phone II廣角鏡頭
|ZenPhone 6廣角鏡頭
|ROG Phone II超廣角鏡頭
|ZenPhone 6超廣角鏡頭
ROG Phone II、ZenPhone 6主鏡頭拍攝比較：
|ROG Phone II
|ZenPhone 6
小結
此次推出的ROG Phone II，明顯改善去年推出機種的一些使用遺憾，同時也進一步強化硬體效能表現，更與Qualcomm率先合作超頻版Snapdragon 855 Plus運算平台，並且修正去年部分周邊配件設計，讓整體遊戲使用體驗更好，更透過6000mAh電池電量提昇實際使用續航時間。
不過，手機本身相對地也因為螢幕尺寸增加、電池容量變大，以及內部散熱需求等設計，使得機身體型明顯增加，但依然適合單手操作使用，同時機身重量表現也仍在可接受情況，而對於部分使用者甚至可以有更紮實的持握感。
就整體來看，ROG Phone II與去年推出的ROG Phone沒有過於明顯的改變，卻修正不少使用體驗上的問題，例如將AirTriggers的操作體驗變得更好，同時也能對應連發、滑動在內更多操作需求，而新款控制器手把也能讓手機有更多元的操作遊玩模式，而螢幕顯示與電力續航等使用體驗也比前一款機種提昇許多。
而在軟體內容部分，除了由華碩內部針對作業系統最佳化，此次更與騰訊遊戲合作，讓更多遊戲內容可在ROG Phone II上有更好執行表現，甚至加入更多獨家合作元素，在海外合作部分也會持續與更多遊戲發行商、開發商合作，使ROG Phone II的遊戲體驗能以軟硬體整合形式達到最佳化，進而擴展多遊戲體驗生態。
另一方面，華碩也計畫將部分ROG Phone II軟體功能下放前一款手機使用，讓先前購買ROG Phone的玩家也能獲得升級，而不會在遊戲體驗遭到孤立，而部分周邊配件也會持續相容既有機種，只是涉及硬體規格或設計差異部分，例如新款手機殼、TwinView Dock等配件，可能就無法讓去年推出的ROG Phone使用，但包含可透過韌體更新使用的新版AirTriggers按著連發等功能，則會在後續以韌體升級方式提供。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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