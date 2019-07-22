動手玩／各方面均有提昇，更貼近「完整」遊戲體驗的華碩ROG Phone II

相較去年推出的ROG Phone，華碩今年再次推出的ROG Phone II，基本上採用相同設計元素，但將螢幕從原本6吋提升為6.59吋，並且首度採用Qualcomm Snapdragon 855 Plus運算平台，記憶體更一口氣增加至12GB，另外也針對遊戲體驗、配件周邊設計做了大幅改善，更確認未來將會持續增加周邊配件數量，而在遊戲內容合作最佳化部分更會進一步擴展。

ROG Phone II 分享 facebook

硬體全方面升級

如同去年在第一款ROG Phone導入超頻款Snapdragon 845運算平台，華碩此次也與Qualcomm合作超頻版設計的Snapdragon 855 Plus運算平台，藉此提供更高、更穩定的遊戲執行運算效能，並且足以對應手機日常使用需求，甚至可以支援效能需求更高的擴增實境或虛擬實應用。

而外型部分，其實與去年推出的ROG Phone沒有太大差異，背面依然維持採用異形切割的玻璃背蓋設計，並且在右側採用獨立散熱孔，配合機身內部均熱片與導熱管，讓處理器運作產生熱度可以更快自機身排出，甚至可以藉由外部主動式散熱器將熱度快速抽離，進而維持處理器高頻運作的使用體驗。

不同地方則在於ROG Phone II採用的是6.59吋、19.5:9顯示比例AMOLED螢幕，並且以7.8公分寬幅對應合適的單手持握感受，以及包含前置雙喇叭設計在內的17.1公分機身長度，恰好讓手機橫放時，不會讓雙手拇指打架。而之所以不採用全尺寸螢幕或曲面螢幕設計，華碩表示是為了更好的持握感受。

ROG Phone II外觀設計沒有太大改變 分享 facebook

螢幕除了加大之餘，華碩更讓螢幕畫面更新率提昇至120Hz，同時更具備1毫秒的快速顯示反應，而觸控操作更對應240Hz更新率，使整體觸控延遲可降低至49毫秒。至於指紋辨識方式，則是從原本背面實體指紋辨識器，變更為前方螢幕下指紋辨識設計，配合螢幕反應速度與光照式比對，讓使用者能更快、更直覺完成指紋辨識解鎖。

電池方面則是進一步採用6000mAh容量設計，藉由單一大電池容量設計減少充電次數，進而確保、延長電池使用壽命，並且減少電池膨脹機率，同時也能對應遊戲由玩之餘的全天候使用需求時間。至於電池本身則支援30W直充、HyperCharge，另外也能透過一般支援3A電流的線材，無需配合特殊線材即可以QC 4.0技術進行快充，其中可在58分鐘內充滿4000mAh電量，滿電時間約1小時21分。

其餘部分，則是將記憶體進一步提昇至LPDDR4x設計、12GB容量規格，儲存元件則採用UFS 3.0設計，讓系統能以更快存取速度運行，繼而減少遊戲存取所需時間。

未採用全尺寸螢幕或曲面螢幕設計，最主要是希望提供更好遊戲體驗 分享 facebook

手機原廠盒裝維持彈匣造型設計 分享 facebook

但此次改為抽取設計，與去年採用捲曲收納方式不同 分享 facebook

原廠盒裝就會附贈全新手機保護殼，以及主動式外接散熱器配件 分享 facebook

遊戲體驗提昇

以此次ROG Phone II設計宗旨來看，主要聚焦在極致效能、長效電力、針對遊戲打造，以及沉浸式體驗感受幾個面向，除了遊戲遊玩最佳化的考量，更可當做一款針對高階體驗設計的手機使用。

除了提供充足、穩定的效能表現，ROG Phone II在螢幕更對應10位元HDR顯示效果，並且藉由AMOLED螢幕特性呈現影像暗部細節與貼近真實色彩，預計今年8月更會藉由韌體更新加入支援SDR轉HDR的升頻顯示效果，不僅可讓使用者在遊戲過程中看見完整光影細節，在一般使用過程也能有更好影像視覺感受。

聲音部分則同樣搭載前置雙喇叭，並且支援DTS X環繞音效輸出、透過四組麥克風達成降噪效果，並且針對手機橫放遊玩時的使用需求，在機身側面增加一組麥克風，讓使用者能更方便透過麥克風收音進行線上對話，或是配合前置視訊鏡頭進行實況直播。

新款手機殼不會造成妨礙使用周邊配件，因此可增加配件使用比例 分享 facebook

而在連線部分，除了本身可對應4G LTE雙卡雙待，本身更維持採用相對成熟使用的Wi-Fi 802.11ad，並且藉由四組Wi-Fi天線維持連線穩定。另一方面，藉由搭載Wi-Fi 802.11ad無線網路連接規格，如此才能順利對應WiGig連接模式，同時也能對應市場多數主流Wi-Fi分享器連接最佳化。

至於在操作部分，ROG Phone II藉由120Hz更新速率、對應240Hz觸控反應速率的螢幕設計，對應更快的實際使用體驗。在此次更新的AirTriggers II操作介面中，更將反應時間從原本63毫秒降至20毫秒，並且支援按住即可連發的貼手連擊操作模式，而壓按過程也會透過雙震動馬達呈現貼近真實按鍵操作觸感，預計在今年8月更會透過更新加入滑動操作模式，讓ROG Phone II可以有更豐富的遊戲操作介面。

另外，此次在Armoury Crate的X模式中，更進一步加強遊戲遊玩時的各項設定，例如限制來電干擾、監控CPU或GPU溫度，或是釋放佔用記憶體，並且可以進一步設定AirTriggers II操作介面壓按力道，以及機身背面的ROG品牌標誌背光模式，同時也確認會與中國騰訊遊戲合作之餘，更進一步在海外市場直接與更多遊戲發行商、開發者洽談合作，讓更多遊戲內容能在ROG Phone II有更好操作表現。

即便裝上手機保護殼，依然可以順利安裝外掛散熱器 分享 facebook

遊戲螢幕更新率可依照使用需求做調整，另外操作導覽列、狀態列顯示項目也能調整排序，Always on Display功能也能進一步做設定 分享 facebook

除了Armoury Crate的遊戲設定，玩家也能在新版AirTriggers II進一步設定按住連發等操作模式 分享 facebook

採用Snapdragon 855 Plus運算平台，明顯也在效能表現提昇許多，記憶體則採用12GB規格設計 分享 facebook

若安裝新款導光手機保護殼，系統就會自動透過NFC感應跳出詢問是否更換佈景主題選項 分享 facebook

進一步延伸遊戲應用生態

與去年推出的ROG Phone相同，華碩在今年推出的ROG Phone II依然提供眾多周邊配件，讓手機遊戲遊玩使用體驗可進一步擴展，例如藉由WiGig Display Dock將手機畫面以更流暢的無線傳輸方式於電視螢幕呈現，或是透過Mobile Desktop Dock讓手機可當做一般PC操作，或是銜接左右控制手把當做掌機遊玩。

[caption id="attachment_106640" align="aligncenter" width="1000"] 此次提供的周邊配件，未來也會持續增加[/caption]

而此次推出的周邊配件中，包含WiGig Display Dock、Mobile Desktop Dock、USB-C Hub並未做特別更新，而新款外接式主動散熱器則是改良散熱效果，並且可配合新款手機保護殼使用，兩者同樣直接預附在ROG Phone II原廠盒裝內，讓玩家能直接使用。

原本與Gamevice合作的左右控制器手把配件，此次則是由華碩自行打造全新控制器手把Kunai Gamepad，除了以藍牙配對連接之外，更支援透過Wi-Fi、USB Dongle在內連接使用模式，另外藉由手機殼配件固定在手機上使用之外，也能透過專屬配件組成獨立控制器，更可連接電腦等裝置使用。

雖然看起來與任天堂Nintendo Switch使用模式有點相似，不過華碩強調此款控制手把配件具備本身設計專利，同時在連接、固定等設計也與Nintendo Switch明顯不同，甚至左右控制器本身並不具備連接功能，必須配合其他配件才能與手機等裝置連接使用，加上控制器也未提供體感操作功能，因此不會有侵權或抄襲等問題，甚至可以藉由多樣化的操作體驗對應不同遊戲感受，並且能因應接下來諸如Google Stadia、微軟Project xCloud使用需求做準備。

其他配件如TwinView Dock則是進一步改良原本重量設計，不僅讓整體重量、厚度變薄，同時也讓手機放入後的配重改變，減少「頭重腳輕」的情況，甚至也能更輕易隨身攜帶使用。

至於此次額外推出的收納背包，則是讓使用者能更便利地攜帶手機與相關配件，甚至也能放置個人隨身小物，例如錢包、行動電源，或是第二支隨身使用手機。配合ROG品牌的玩家信仰，華碩此次更配合ROG Phone II背面搭載的第二組LED燈，讓新款保護殼裝上手機時，即可藉由LED導光讓保護殼上的ROG品牌標誌發光，同時也會藉由NFC感應讀取、更換手機殼預設佈景主題。

同時，華碩方面也透露接下來將會持續推出更多ROG Phone相關周邊配件，藉此擴展遊戲體驗生態圈。

新款TwinView Dock：

新款TwinView Dock依然維持相同設計，可藉由第二組螢幕顯示第二款執行app，若點選相同app的話，則會將當前執行app切換到另一組螢幕上操作，但同時執行兩款不同app則沒有問題 分享 facebook

同時執行不同遊戲內容 分享 facebook

實際厚度明顯縮減 分享 facebook

固定方式與前一款設計相同，同樣在放置後，透過上方推撥開關固定，並且能以USB-C連接埠充電 分享 facebook

底部ROG標示也會跟著發光，同時也能藉由3.5mm連接孔使用耳機配件 分享 facebook

底部配置散熱器 分享 facebook

原廠將隨附一組收納攜行盒 分享 facebook

Kunai Gamepad：

由華碩自行設計打造的控制器手把Kunai Gamepad 分享 facebook

手把可透過組裝變成傳統控制器手把形式 分享 facebook

恰好符合一般雙手持握操作大小 分享 facebook

背後額外搭載扳機按鍵，以及背後按鍵設計 分享 facebook

連接方式採用金屬接點供電、傳輸數據，但與任天堂Nintendo Switch的設計仍有不同 分享 facebook

可透過按鍵切換藍牙、Wi-Fi，或是配合USB Dongle以2.4Hz無線頻段連接使用 分享 facebook

配合專用手機殼，也能讓Kunai Gamepad固定在手機左右兩側使用 分享 facebook

新款導光手機保護殼：

新款導光保護殼 分享 facebook

藉由上方導光片與手機搭載第二組LED燈即可讓背殼上的字樣發光 分享 facebook

安裝之後，即可藉由NFC感應下載手機殼對應佈景主題 分享 facebook

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ROG胸背包：

此次同步推出的ROG胸背包 分享 facebook

總計可放置TwinView Dock、Kunai Gamepad，以及專用保護殼與行動電源、傳輸線等隨身配件，甚至可以放入第二支手機與錢包等隨身物品 分享 facebook

WiGig Display Dock：

華碩在此次提供的WiGig Display Dock，額外提供一組USB轉RJ-45網路孔配件，讓玩家可以直接以此連接網路 分享 facebook

Mobile Desktop Dock：

Mobile Desktop Dock基本上與先前設計相同，一樣可讓ROG Phone II直接當做PC使用，並且可以同步充電 分享 facebook

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主相機拍攝效果等同ZenFone 6

在ROG Phone II的相機設計中，主相機採用與ZenFone 6相同鏡頭設計，分別搭載4800萬畫素、f/1.8光圈廣角鏡頭，以及1300萬畫素、f/2.4光圈超廣角鏡頭，其中主鏡頭同樣對應4組像素合併，藉此提昇整體影像進光量，進而讓成像表現更好，而相機同樣支援景深人像拍攝與拍攝場景辨識等功能。

而視訊鏡頭則是搭載2400萬畫素規格，同樣支援4組像素合併及HDR+等拍攝效果，另外視訊鏡頭擺放位置也恰好適合在手機橫拿時候自拍直播使用。

實際拍攝照片：

ROG Phone II、ZenPhone 6廣角鏡頭與超廣角鏡頭拍攝比較：

ROG Phone II廣角鏡頭 ZenPhone 6廣角鏡頭 ROG Phone II超廣角鏡頭 ZenPhone 6超廣角鏡頭

ROG Phone II、ZenPhone 6主鏡頭拍攝比較：

ROG Phone II ZenPhone 6

小結

此次推出的ROG Phone II，明顯改善去年推出機種的一些使用遺憾，同時也進一步強化硬體效能表現，更與Qualcomm率先合作超頻版Snapdragon 855 Plus運算平台，並且修正去年部分周邊配件設計，讓整體遊戲使用體驗更好，更透過6000mAh電池電量提昇實際使用續航時間。

不過，手機本身相對地也因為螢幕尺寸增加、電池容量變大，以及內部散熱需求等設計，使得機身體型明顯增加，但依然適合單手操作使用，同時機身重量表現也仍在可接受情況，而對於部分使用者甚至可以有更紮實的持握感。

就整體來看，ROG Phone II與去年推出的ROG Phone沒有過於明顯的改變，卻修正不少使用體驗上的問題，例如將AirTriggers的操作體驗變得更好，同時也能對應連發、滑動在內更多操作需求，而新款控制器手把也能讓手機有更多元的操作遊玩模式，而螢幕顯示與電力續航等使用體驗也比前一款機種提昇許多。

而在軟體內容部分，除了由華碩內部針對作業系統最佳化，此次更與騰訊遊戲合作，讓更多遊戲內容可在ROG Phone II上有更好執行表現，甚至加入更多獨家合作元素，在海外合作部分也會持續與更多遊戲發行商、開發商合作，使ROG Phone II的遊戲體驗能以軟硬體整合形式達到最佳化，進而擴展多遊戲體驗生態。

另一方面，華碩也計畫將部分ROG Phone II軟體功能下放前一款手機使用，讓先前購買ROG Phone的玩家也能獲得升級，而不會在遊戲體驗遭到孤立，而部分周邊配件也會持續相容既有機種，只是涉及硬體規格或設計差異部分，例如新款手機殼、TwinView Dock等配件，可能就無法讓去年推出的ROG Phone使用，但包含可透過韌體更新使用的新版AirTriggers按著連發等功能，則會在後續以韌體升級方式提供。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》