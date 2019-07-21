華為透露「鴻蒙」並非針對手機打造，現階段仍會以Android打造手機產品

雖然先前華為在很早之前就說明「鴻蒙」作業系統並非因應中美貿易戰爭打造，而是很早之前就已經針對無法使用Android作業系統假想情況作準備，甚至強調此款作業系統不僅能應用在手機產品，更可對應PC、平板、電視、車載，以及更多物聯網裝置。

不過，華為董事會成員暨資深副總裁陳黎芳在接受新華社訪談時，則透露「鴻蒙」打造初期並非針對手機設計，而是對應工業應用與物聯網產品打造，同也說明目前華為在智慧型手機的作業系統依然會以Android為主。

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而從陳黎芳的說法指出，「鴻蒙」採用的程式碼內容相比市場常見作業系統更精簡，同也有更高安全度與低延遲表現，但顯然主要應用會聚焦在工業與物聯網應用，與先前華為對外說法表示此款作業系統能對應各類連網裝置使用似乎有點落差。

不過，這樣的說法也可能只是透露「鴻蒙」部分應用功能，畢竟目前廣為人用的Android作業系統，在一開始的時候其實只是針對相機使用打造，後來在Andy Rubin創立公司由Google收購之後，才讓Android成為手機使用作業系統，甚至進一步延伸到更多裝置使用。

目前華為並未具體說明「鴻蒙」作業系統具體細節，但有可能會在接下來的開發者大會上說明。

就市場目前看法，「鴻蒙」目前主要對比目標可能不會是Android，而是Google尚未對外正式說明細節的神祕作業系統Fuchsia

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》