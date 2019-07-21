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印尼羽賽／周天成印尼羽球賽封王 奪超級1000生涯首冠

消息指稱Galaxy Fold準備恢復上市，但三星仍未對外證實

2019-07-21 19:54楊又肇

相關消息指稱，三星已經做好準備讓螢幕可凹折手機Galaxy Fold重新恢復上市，但目前仍無法確認具體開放銷售時間。

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依照消息來源指出，三星已經在幾週前向特定專家、學者提供重新設計的Galaxy Fold進行測試，而不久前也有消息指稱在坊間看見有人手持使用Galaxy Fold，似乎顯示此款手機已經準備恢復上市銷售。

不過，三星目前依然未說明Galaxy Fold再次上市時間，因不確定是否會在8月初於紐約舉辦的Unpacked活動上宣布此款手機恢復上市消息。

而從先前三星行動通訊事業部總裁高東真說法，目前已經確認Galaxy Fold問題所在，同時也已經找到合適解決方式，或許目前仍進行最終確認，並且尋找適合宣布此款手機再次上市的時間點。

從先前說法表示，重新設計的Galaxy Fold，將把螢幕保護膜延伸至整片螢幕，並且與邊框緊緊貼合，藉此降低使用者將其誤認為出廠防塵的保護膜，導致隨手撕除造成螢幕加快損壞機率。

另一方面兩組螢幕中間的折合機構也會進一步改善，轉軸部分將使螢幕更貼合，並且讓兩組螢幕之間折合後的空隙變小，減少其他外力影養螢幕表面，或是讓螢幕產生凹痕情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

紐約

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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