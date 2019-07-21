Sony預計在IFA 2019揭曉新機，可能以Xperia 1R為稱、搭載5K解析度螢幕

先前已經有消息指稱Sony Mobile將在今年IFA 2019期間揭曉至少兩款新機，其中一款有可能是升級款中階機種Xperia 20，而另一款則可能是Xperia 1改款設計，有可能會以Xperia 2為稱，但也可能以Xperia 1R稱呼。

分享 facebook

從相關消息指稱，Sony下半年預計推出的高階旗艦機種依然會採用Qualcomm Snapdragon 855運算平台，另外則可能首度導入6.1吋、5K解析度，同樣以21:9顯示比例呈現的Cinema Wide螢幕。

但在手機螢幕上採用5K解析度是否有其必要？以現行Xperia系列手機已經順利應用4K解析度螢幕情況來看，或許Sony期望能藉由搭載更高解析度螢幕詮釋旗下技術能力，同時也能以此展示更極致的行動影音體驗，只是電力與實際應用或許會面臨不少挑戰。

另一方面，Sony Mobile也可能展示今年在MWC 2019期間出現的5G連網手機，並且預期會以市售機種形式展出。

不過，目前Sony Mobile方面尚未透露任何新機資訊，但仍有可能會與Sony同樣選在IFA 2019展前活動揭曉新機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》