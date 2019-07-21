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華為申請註冊名稱，Mate 30預期強化相機攝影功能

2019-07-21 19:54楊又肇

華為稍早在歐盟智慧財產局 (EUIPO)申請註冊包含Cine-Lens與Camera Matrix在內名稱，同時也中國國家知識產權局申請可讓電子設備清楚拍攝月亮方式的專利內容，或許是為了今年下半年準備推出的新款Mate 30系列手機做準備。

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在此之前，市場消息已經傳出華為計畫在Mate 30系列機種加入4組鏡頭的主相機設計，同時預期也會維持與徠卡合作，並且進一步強化相機拍攝體驗。

從此次在歐盟市場申請註冊名稱包含Cine-Lens與Camera Matrix來看，預期新機的相機功能將會強化動態影片拍攝，同時也可能會以更多鏡頭提供更多元的拍攝創作應用效果。

而在中國申請拍攝月亮的方式專利，則預期是為了避免今年在P30系列標榜可拍攝清晰月亮表面的宣傳內容，遭到其他競爭廠商使用，或是以相似手法宣傳手機相機功能，因此可能是作為防禦用專利情況居多，但預期也會將相關功能應用在Mate 30系列。

目前還無法確認華為計畫何時推出新款Mate 30系列手機，但預期會安排在今年10月期間亮相，同時在此之前也預期會公布新款Kirin 990處理器。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利歐盟

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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