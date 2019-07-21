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印尼羽賽／周天成印尼羽球賽封王 奪超級1000生涯首冠

OneWeb預計2020年啟用衛星上網服務，可順利串流1080P影片

2019-07-21 19:56楊又肇

一般對於使用衛星上網的印象，多半是連接速度較慢、連線反應不佳，但計畫以低軌道運作的衛星群提供上網服務的OneWeb，稍早則是宣稱將可提供可達400Mbps、延遲時間約在32ms的網路連線效果 (可對應1080P影片串流播放)，同時將可針對全球各地區發送無線網路訊號。

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目前多數的衛星上網服務多半可提供15Mbps的網路傳輸效率，速度大致可等同3G行動網路傳輸表現，但可能會因為時間、地點差異，導致衛星向下發送網路訊號產生衰竭，造成連網速度大幅下降，甚至產生斷網現象。

為了改善上述問題，開始有廠商計畫藉由發送多組低軌道衛星，以衛星群形成「星座」網目，進一步加強向地面發送的網路訊號強度，同時也能藉此增加網路傳輸頻寬。而OneWeb則是其中一家計畫提供更高連網頻寬服務的公司，計畫在2021年完成佈建可提供完整連網功能的全球星座網目，但最快預計在2020年就會先推行部分地區的上網服務。

而在此次測試中，主要使用今年2月發射的6顆低軌道衛星，預計在初期提供商用時候，將會有650顆衛星運作，後續將會進一步增加至1980顆，藉此讓網路服務分布密度增加，同時也能對應更多連網需求。

除了OneWeb，目前包含亞馬遜、Space X也計畫藉由低軌道衛星提供網路服務，而先前Facebook、Google、三星在內科技業者也構思透過衛星網路，讓偏遠地區或難以建置基礎網路設施的地方也能順利上網。

不過，藉由衛星上網畢竟還是需要負擔高額費用，未來此類連網服務如何運作、推廣，實際上可能還是會以特定應用為主，例如對應物聯網裝置連接使用，或是作為緊急聯網應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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