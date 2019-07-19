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2019上半年最棒手機 它竟擊敗iPhone XS拿下第一

2019-07-19 20:11電獺少女

整體來說跟我的個人排名很像～

不知不覺也過到了下半年，不少人應該在等待蓄勢待發的幾款新機，但想不想知道你的手機有沒有入圍好手機排行呢？一直是不少科技愛好者的參考來源的外媒PhoneArena，近期公布了記者們心目中的前五大2019上半年最棒手機，來看看你的手機有沒有在裡面吧！

第五名：華為P30 Pro

華為P30 Pro的鏡頭配置。 圖／取自發表會
華為P30 Pro的鏡頭配置。 圖／取自發表會
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P30 Pro的相機非常地強大，擁有優異的變焦能力，拍出的畫面甚至超出人眼所及；同時在效能部分和續航力表現部分也同樣令人滿意。但因為先前的中美貿易戰，種下了華為可能被禁止所有服務的可能性，在華為手機可能無法更新系統的狀況下，P30 Pro的名次止步於第五名。

第四名：Google Pixel 3、Pixel 3 XL

Google Pixel 3a系列智慧型手機。 美聯社
Google Pixel 3a系列智慧型手機。 美聯社
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PhoneArena對於Google Pixel 3的相機效能同樣十分滿意，同時，它可以進行無線充電的玻璃背蓋、適合用於團體自拍的雙前鏡頭，以及可以即時更新、運行流暢的原生系統都非常棒。但它的缺點在於外型，瀏海太大片，價錢也不夠親民，若能接受這兩點，它會是支很好的手機。

第三名：iPhone XS、iPhone XS Max

新款iPhone XS Max。 圖擷自macrumors.com
新款iPhone XS Max。 圖擷自macrumors.com
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蘋果的A12晶片讓iPhone的效能一直處於所有手機的霸主地位，不管是用來玩遊戲、看4K影片都很適合。另外iPhone的手機螢幕色澤也是很豐富、漂亮的，音效部分也有進步，另外iOS可即時更新的特性絕對是iPhone的一大特色。但iPhone的缺點也很明顯：太貴、電量不夠大、沒有附快充的充電頭等等。

第二名：三星S10、S10+

圖為三星S10系列手機。 聯合報系資料照片
圖為三星S10系列手機。 聯合報系資料照片
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S10、S10+擁有有史以來最棒的手機螢幕、精緻的玻璃加金屬機身設計，相機表現也同樣令人滿意，要同時做好這些項目可不容易！此外，可以自行放入SD卡擴充容量、保留3.5mm耳機孔，One UI系統的進步等等，也是它擁有高評價的原因。缺點則是價錢仍算偏高、續航力可以更好、軟體更新比較慢一點等等。

第一名：OnePlus 7 Pro

OnePlus 7。 歐新社
OnePlus 7。 歐新社
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拿下第一名殊榮的，就是沒有引進台灣的OnePlus 7 Pro了XD OnePlus近期的手機可說是完全攻佔了外媒的心，PhoneArena表示它的操作十分流暢，QHD解析度的90Hz AMOLED螢幕表現令人驚豔。另外，原本不夠強、顏色偏黯淡的相機成色也獲得了改善，而700美元的售價絕對是它炙手可熱的重要原因。美中不足的則是沒有無線充電、手機尺寸稍大。

看下來覺得這份評論滿中肯的，我還是好想評測OnePlus 7 Pro啊啊啊啊。

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

電獺少女

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