OPPO再與巴塞隆納足球俱樂部合作，推出巴薩限量版手機

往年都會贊助西班牙足球甲級聯賽巴塞隆納足球俱樂部 (Futbol Club Barcelona)的OPPO，今年也不例外地宣布在往後3年持續成為合作夥伴，同時稍早也在坎普諾體育場發表會上宣布推出以OPPO Reno 10倍光學混合變焦版本為基礎的巴薩限量版手機。

分享 facebook

而對於OPPO而言，歐洲將是相當重要的發展市場，同時目前也持續在歐洲市場穩健成長，並且藉由打造巴薩限量版手機在內方式凝聚歐洲用戶。在接下來的5G網路市場發展中，OPPO也強調會持續投入歐洲市場布局。

此次宣布與巴塞隆納足球俱樂部再次合作，OPPO品牌將會藉由諾坎普體育場內標識、球隊訓練營、針對球迷及使用者在線上、線下的創意活動中呈現，而藉由與巴塞隆納足球俱樂部的合作，更預期可讓更多人認識OPPO品牌。

分享 facebook

在這次合作推出的巴塞隆納足球俱樂部限量款手機，主要是以OPPO Reno 10倍光學混合變焦版本為基礎，並且採用巴塞隆納足球俱樂部經典紅藍配色設計，並且融合巴塞隆納足球俱樂部過去、現在和未來的經典元素，進而讓球迷產生共鳴。

設計靈感來自於諾坎普球場內的熱烈球場氛圍，並且以熱轉印技術實現採用對角紅藍漸層撞色與虛化網底的設計，藉此創造全新視覺體驗。而電池蓋上突出的兩個巴塞隆納足球俱樂部標誌，則是採用暗紋設計隊徽，表達對球隊輝煌歷史的敬意，底部則延續了經典金色標誌，代表著球團的現在與光明未來。

另外，此次推出的巴塞隆納足球俱樂部限量版手機，同樣搭配包括獨家桌布、App圖示，以及專屬鈴聲的巴塞隆納足球俱樂部主題，預計在歐洲、東南亞、亞太等區域在內主要市場上市，最快將會在今年7月26日開放銷售，其中也包含台灣市場。

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》