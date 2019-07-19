Galaxy Note 10可能僅維持採用Snapdragon 855運算平台

雖然先前Qualcomm宣布推出超頻設計的Snapdragon 855 Plus運算平台，同時確認將率先與華碩ROG Phone II合作應用，但相關消息卻指出三星即將揭曉的Galaxy Note 10並不會採用此款運算平台設計，而是繼續沿用Snapdragon 855規格。

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原本預期Galaxy Note 10也會加入採用Snapdragon 855 Plus運算平台，但依照Roland Quandt取得說法，表示三星即將推出的Galaxy Note 10確實會區分兩種規格版本，其中包含採用三星升級款Exynos 9825運算平台設計，另一款則仍維持使用Qualcomm Snapdragon 855運算平台。

而未採用Snapdragon 855 Plus運算平台的原因，可能與三星希望進一步拉近與Qualcomm差距，讓自身Exynos 9825運算平台效能表現能與Snapdragon 855相近，或是準備讓採用Exynos 9825運算平台的Galaxy Note 10能有較高的效能表現吸引力。

由於過去市場對於採用Qualcomm處理器的設計版本有較高支持度，其中包含處理器運算、顯示效能相對較高，同時在網路連接能力也相對較完整，因此包含美國、中國在內地區銷售版本均以Snapdragon處理器版本銷售為主，採用Exynos處理器版本則是在韓國或台灣市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》