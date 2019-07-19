親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

「玫瑰玫瑰我愛你」原唱姚莉逝世 享耆壽96歲

國民黨內重提「吳郭瑜」整合 郭台銘陣營：有誠意嗎？

Galaxy Note 10可能僅維持採用Snapdragon 855運算平台

2019-07-19 15:04楊又肇

雖然先前Qualcomm宣布推出超頻設計的Snapdragon 855 Plus運算平台，同時確認將率先與華碩ROG Phone II合作應用，但相關消息卻指出三星即將揭曉的Galaxy Note 10並不會採用此款運算平台設計，而是繼續沿用Snapdragon 855規格。

分享

原本預期Galaxy Note 10也會加入採用Snapdragon 855 Plus運算平台，但依照Roland Quandt取得說法，表示三星即將推出的Galaxy Note 10確實會區分兩種規格版本，其中包含採用三星升級款Exynos 9825運算平台設計，另一款則仍維持使用Qualcomm Snapdragon 855運算平台。

而未採用Snapdragon 855 Plus運算平台的原因，可能與三星希望進一步拉近與Qualcomm差距，讓自身Exynos 9825運算平台效能表現能與Snapdragon 855相近，或是準備讓採用Exynos 9825運算平台的Galaxy Note 10能有較高的效能表現吸引力。

由於過去市場對於採用Qualcomm處理器的設計版本有較高支持度，其中包含處理器運算、顯示效能相對較高，同時在網路連接能力也相對較完整，因此包含美國、中國在內地區銷售版本均以Snapdragon處理器版本銷售為主，採用Exynos處理器版本則是在韓國或台灣市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

韓國

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

OPPO再與巴塞隆納足球俱樂部合作，推出巴薩限量版手機

2019-07-19 15:04

iOS用戶忠誠度降低 網友指出蘋果「沒新意又醜又貴」

2019-07-18 15:57

小米A3正式揭曉 基本上就是小米CC9e海外銷售版本

2019-07-18 10:08

要價近22萬元！小米在印度市場推出限量20台的純金背蓋限定版紅米K20 Pro

2019-07-18 10:06

全球智慧機銷售估減2.5％ 恐創史上最大衰退紀錄

2019-07-18 09:58

深耕歐洲市場 OPPO發表巴薩限量機

2019-07-17 15:34

強調不綁約、帳單透明化的無框行動，真正目標是以電信平台改變線上服務生態

2019-07-17 13:59

iPhone 11 Max多張上手照曝光 看來史上最醜iPhone就它了

2019-07-16 19:54

星國電信商登台 下階段將推當日吃到飽

2019-07-16 18:25

蘋果在印度停售四款平價iPhone 重拾高階形象

2019-07-16 18:11

蘋果3款新機 玉晶光滲透率全壘打

2019-07-16 13:21

小米A3開始對外宣傳，定位小米CC9系列海外版本、預計近期內揭曉

2019-07-16 12:08

ROG Phone II確定採用強化設計的Snapdragon 855 Plus行動平台

2019-07-16 12:06

Qualcomm揭曉強化版Snapdragon 855 Plus行動平台

2019-07-16 12:05

iPhone 6突然噴出火花 11歲女童秒嚇扔

2019-07-15 18:54

小米A3將會區分兩種版本，處理器規格與小米CC9系列不同

2019-07-15 13:00

Galaxy Note 10官方宣傳圖像再次曝光 頂端可能改為平面設計

2019-07-15 13:00

三星Note 10移除3.5mm耳機孔 傳將打造降噪Type-C耳機

2019-07-13 21:49

報導指稱Google Assistant記錄內容將被Google內部員工分析使用

2019-07-13 10:58

微軟擴展Airband計畫 藉由電視廣播閒置頻寬讓更多人上網

2019-07-12 13:23

華為首款5G手機Mate 20 X 5G 7月26日發布

2019-07-11 10:52

高通215處理器平台將64位元架構、雙鏡頭設計帶到輕量入門手機

2019-07-11 08:36

OpenSignal調查：首波5G網路速度表現大幅增加 但有些地區反而不如4G網路

2019-07-11 08:28

這2理由除外 買iPhone 11不如等2020機款

2019-07-10 18:27

高通攻低階智慧手機市場 推215行動平台

2019-07-10 15:05

中華電信499之亂 NCC重為處分罰120萬

2019-07-10 15:04

華為或許將於8月全球開發者大會對外揭曉自有作業系統「鴻蒙」

2019-07-10 11:46

OPPO再次申請註冊「Find Y」名稱專利 可能搭載螢幕下鏡頭設計

2019-07-10 11:30

小摩：蘋果明年將推三款5G iPhone 具飛時測距AR功能

2019-07-09 18:49

華為自研麒麟810晶片曝光 將置入榮耀手機

2019-07-09 10:40

Sony將推出螢幕可捲曲收納手機 最快年底或明年初

2019-07-09 08:36

小米也跟進潛望式鏡頭設計 可能準備用在小米MIX 4

2019-07-09 08:34

亞太電信優惠 限量5000人

2019-07-08 14:44

限時5天月租11元免綁約！亞太電信網路門市限量瘋搶中

2019-07-08 11:20

小米CC9海外銷售版本，預期將以小米A3為稱、Android One形式設計

2019-07-08 10:51

LG手機OLED面板可能轉由中國京東方提供

2019-07-08 10:51

搭載三鏡頭主相機的Nokia新機即將亮相，可能在7/9對外揭曉

2019-07-07 15:18

人夫貼心為妻購入AirPods 照片曝光網笑「還活著嗎？」

2019-07-06 13:56

vivo揭曉鎖定年輕用戶的遊戲手機iQOO Neo

2019-07-05 09:34
看更多

熱門文章

大陸最大成人網站管理員被捕 高手揭露他們如何上傳「原創私密照」

2019-07-18 22:16

消費者不想換機 智慧手機今年將面臨歷來最大衰退

2019-07-18 18:54

iOS用戶忠誠度降低 網友指出蘋果「沒新意又醜又貴」

2019-07-18 15:57

空服員戴安全帽送驚喜！任天堂免費送班機乘客Switch

2019-07-19 11:54

iPhone用戶忠誠度走下坡 跌至八年低點

2019-07-18 17:35

交大FinTech中心攜手奧丁丁 發展區塊鏈與AI

2019-07-18 16:59

影／歐美明星瘋「老臉挑戰」 FaceApp卻傳資安疑慮

2019-07-18 17:57

LINE熊大兔兔主題試用包 一招免費升級永久使用

2019-07-19 15:07

誓言征服十億使用者！「瘦身app」Puffin 將推出速度超快的低階手機

2019-07-18 18:31

三星開始生產高階手機用12Gb DRAM

2019-07-18 17:45

消除心理壓力 Instagram嘗試隱藏貼文按讚數

2019-07-18 20:47

創新社群辦公空間WeWork進駐台北，最快今年內正式啟用營運

2019-07-18 16:50

華米新款智慧手錶AMAZFIT GTR，採用更貼近精品錶款設計

2019-07-19 15:05

爆紅俄老臉app有安全疑慮 美參院領袖要求調查

2019-07-18 18:19

第七屆Sony創意科學大賞作品展開跑，機器狗aibo首度登台耍萌

2019-07-18 17:54

消息指稱蘋果可能在今年新品採用彩虹蘋果標誌設計

2019-07-19 15:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top