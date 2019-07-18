iOS用戶忠誠度降低 網友指出蘋果「沒新意又醜又貴」

2019-07-18 15:57 聯合新聞網 綜合報導



網友引用二手交易機構統計資料，詢問其他人為何iOS手機銷量會越來越低。圖擷自 PTT 分享 facebook

2018年蘋果公司推出iPhone XS 和iPhone XS Max 兩款新機，然而銷量都不如預期 ，今年第一季的銷量更較去年同期下滑17.6%。日前有網友在PTT上問「為什麼iPhone的新機越來越吸引不到換機族了呢？」引起網友討論。

該名網友18日在PTT上發文，文中引用手機二手交易機構「bankmycell.com」數據，數據顯示蘋果公司用戶忠誠度正逐漸下滑，並逐漸轉向使用安卓系統的手機。bankmycell從2018年10月後便開始搜集人們在網路上的交易數據，共搜集38043筆資料，以了解消費者在換新機時對蘋果公司的品牌忠誠度。

這份報告中提到，根據消費者情報研究合作夥伴（CIRP）公布的數據顯示，2018年3月還有86%的品牌忠誠度，到了2019年下滑了15.2%，是自2011年以來最低的用戶忠誠度。而根據bankmycell內部統計，在2018年第四季蘋果公司推出iPhone XS和iPhone XR後，只有66.4%的用戶仍然使用蘋果公司的手機。其餘用戶則轉向其他品牌，其中最多人使用三星手機。

與其他系統相比，iOS系統使用戶忠誠度較低，報告中比較iPhoneX與三星Galaxy S9兩款手機的忠誠度，發現使用iPhoneX的人，有26.2%轉向使用安卓系統，而Galaxy S9則保留大部分的用戶，僅7.7%轉而使用iOS系統。

另外，報告中也比較蘋果公司不同款手機的忠誠度，當中忠誠度最高的為iPhone 7 Plus，擁有81.7%的用戶繼續使用，其後推出的產品，如iPhone8、iPhone 8 Plus、iPhone XS表現都不如以往。

根據這份報告，發文網友在PTT上問其他人「到底iOS出了什麼問題讓大家不想買呢？」其他網友紛紛在下方留言自己的看法，其中包含「安卓的便宜高規手機越來越多」、「太貴了」、「越來越醜的外型、越來越少的創意、越來越貴的價格」。