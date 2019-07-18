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LINE桌機版傳登入異常 官方回應這樣說

小米A3正式揭曉 基本上就是小米CC9e海外銷售版本

2019-07-18 10:08楊又肇

如先前消息，小米正式宣佈推出以Android One形式打造的小米A3，並且率先於西班牙地區推出，後續也會擴展到其他歐洲市場，預期也會在其他國際市場與台灣市場銷售。

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在規格上，小米A3幾乎可視為先前在中國市場銷售的小米CC9e海外版，不僅同樣採用6.088吋、HD+解析度設計的水滴造型瀏海螢幕，並且採用Qualcomm Snapdragon 665處理器，另外也配置4GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量，相機部分也同樣採用3200萬畫素視訊鏡頭，以及4800萬畫素廣角鏡頭+800萬畫素超廣角鏡頭+200萬畫素景深鏡頭的主相機組合，電池容量則為4030mAh。

不過，小米A3搭載的是原生Android作業系統，僅在相機功能部分保留部分小米操作功能。

而先前原本有傳聞指稱小米A3將推行兩種版本，但從此次發表內容僅推出一款小米A3的結果來看，顯然僅只是誤傳。

小米A3預計先在西班牙地區推出，64GB儲存容量版本售價為249歐元，128GB儲存容量版本則為279歐元，顏色則區分藍色、白色與黑色三款配色，後續也會在更多歐洲及其他地區市場推行，而台灣接下來也預期會引進推出小米A3。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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