強調不綁約、帳單透明化的無框行動，真正目標是以電信平台改變線上服務生態

日前已經在台灣地區推行，並且標榜終身免綁約、SIM卡快速交付、無隱藏費用的透明化帳單，以及平均回覆時間僅27的真人客服，來自新加坡的無框行動 (Circles.Life)稍早在次於台彎地區說明其服務宗旨，期望藉由電信服務擴展更多線上業務項目，例如媒合更多在地服務、與交通運輸結合，甚至提供裝置保險服務等，強調以電信平台角度改變更多服務生態。

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如同市場看法，無框行動提出的資費方案相比其他電信業者並沒有顯著競爭優勢，例如目前提供基本資費僅有每月450元、使用18GB網路流量的選項，若要吃到飽的話，就必須額外增加200元，以每月650元使用吃到飽網路流量方案，跟其他電信業者在低價廝殺的情況，顯然有不小差異。

不過，依照無框行動的說明，實際上未來會進一步針對每個使用者的網路流量使用習慣進行分析，並且由系統自動推薦合適方案，比方此次提供可在當天需要更多，或是吃到飽網路流量時，使用者可以依照需求透過銅板價格加購單日吃到飽，經過一段時間後，系統就會自動分析哪些情況會有使用吃到飽流量需求，以及多數網路流量使用行為，進而在日後推出更多符合在地使用需求的資費方案。

由於本身以二類電信形式運作，同時透過MVNO技術使用中華電信網路基地台資源，因此相比一般電信業者少了基礎建設與維護成本，進而能將更多資源集中在用戶服務。但依照無框行動的說法，更重要的還是教育市場正確的網路流量使用行為，而非一昧藉由吃到飽方案佔據網路資源，同時也造成電信業者惡性競爭，最終對於整體網路服務發展並不會有好處。

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因為近幾年4G網路服務迅速陷入低價競爭困境，使得市場消費者普遍認定低價的吃到飽使用模式，無框行動方面也認為確實短時間內要扭轉消費者心態並不容易，因此會藉由擴展更多服務應用，藉此扭轉消費者使用想法。

事實上，對於無框行動的角度來看，投入電信服務只是發展的第一步，更重要的是串接後續的服務內容，因此讓電信服務申辦、異動使用變得更簡單，同時未來也能藉由更貼近實際需求吸引更多人加入使用，將可進一步銜接更多應用服務。

舉例而言，無框行動藉由本身服務媒合更多在地活動、服務，並且藉由提供額外優惠，例如藉由智慧AI行動活動app「Discover」媒合在地活動資訊，或是與新加坡感應式智慧卡EZ Link (易通卡)合作「Ride for Rewards」項目，讓使用無框行動服務的通勤用戶能賺取點數，藉此可兌換諸如Foodpanda等服務折抵費用，甚至可以換取額外網路流量。

而保險業務也會是未來無框行動計畫拓展業務，形式上類似LINE在日本推行的線上保險服務，現階段在台灣地區可能還是會先以裝置損壞保險服務為主，用於人的保險業務則依然要等台灣法規批准才能推行，但確實將成為日後重點發展方向。

因此藉由電信服務媒合更多網路服務，進而擴大市場規模，將會是無框行動接下來的發展模式。但現階段面臨挑戰，則依然是台灣市場眾多行動網路用戶早已習慣低價吃到飽資費，因此如何藉由後續服務優勢說服消費市場，顯然會是無框行動面臨課題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》