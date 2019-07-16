iPhone 11 Max多張上手照曝光 看來史上最醜iPhone就它了

iPhone 11 Max的上手圖。 圖擷自 爆料達人Slashleaks推特 分享 facebook 隨著每年九月iPhone發表會的腳步越來越近，關於新iPhone設計圖的洩露也越來越多，先前就已經有算繪圖顯示，這次預計即將推出的iPhone 11、11 Max將會有三鏡頭，另外還有一款iPhone 11R則是雙鏡頭。不過重點是這次手機的鏡頭模組採用方形設計，手機背面看起來讓人「很有負擔」。

前兩天爆料達人Slashleaks在推特上放出了一張iPhone 11 Max的上手圖，在圖片中可以看到，iPhone機身左側原本的靜音鍵消失，可能是蘋果取消了靜音鍵的設計。不過，這個照片到底是否是真的iPhone則都還無法確定，因此討論是否取消了靜音鍵可能也太早。

除了Slashleaks以外，也還有其它爆料者也秀出了iPhone 11 Max相機模組的局部特寫照。從這則照片來看，與Slashleaks秀出的相機排列方式一致，鏡頭的邊框似乎採與中框一樣的金色材質，閃光燈位於相機模組右上角。

分享 facebook

不過這些照片中有哪些會是真正的iPhone呢？說不定一個也沒有，畢竟從今年四月初傳出新款iPhone長這樣之後，中國早就有很多廠商開始依照謠言做出了「搶先版」。

▲ 中國地下廠商做出的搶先版iPhone 11

由於這個外觀實在是很不「蘋果」，因此也有網友做了下面這張圖片，暗喻iPhone 11根本是刮鬍刀來著。

Jony: I’ve trapped in that white room for too long which I got no chance to shave my beard. Tim, can we collaborate together to design a new shaver?

Tim: Well not necessary. Our team have already integrated this feature into our new iPhone. The greatest shaver we’ve ever done! pic.twitter.com/7DtiFjNzKI — AppleiDesigner (@AppleiDesigner) 2019年7月13日

依照目前爆料的資料，iPhone 11、iPhone 11 Max是三鏡頭、iPhone 11R則是雙鏡頭。這三款手機都有一顆1200萬像素的主鏡頭和一個1200萬像素的長焦鏡頭，並支援2倍光學變焦。但是iPhone 11和iPhone 11 Max還額外有一顆120度視角的1200萬像素廣角鏡頭。

另外，iPhone 11和iPhone 11 Max分別配備一塊5.8英吋和6.5英吋的OLED螢幕，而iPhone 11R則是6.1英吋的LCD螢幕，三款手機均採用A13處理器，支援反向無線充電功能。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》