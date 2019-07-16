親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

驚！人夫檢查出心臟有異狀 竟是被小三做了這件事

中信購地案擴大 老臣張明田兄弟2人羈押禁見

iPhone 11 Max多張上手照曝光 看來史上最醜iPhone就它了

2019-07-16 19:54T客邦

iPhone 11 Max的上手圖。 圖擷自爆料達人Slashleaks推特
iPhone 11 Max的上手圖。 圖擷自爆料達人Slashleaks推特
分享
隨著每年九月iPhone發表會的腳步越來越近，關於新iPhone設計圖的洩露也越來越多，先前就已經有算繪圖顯示，這次預計即將推出的iPhone 11、11 Max將會有三鏡頭，另外還有一款iPhone 11R則是雙鏡頭。不過重點是這次手機的鏡頭模組採用方形設計，手機背面看起來讓人「很有負擔」。

前兩天爆料達人Slashleaks在推特上放出了一張iPhone 11 Max的上手圖，在圖片中可以看到，iPhone機身左側原本的靜音鍵消失，可能是蘋果取消了靜音鍵的設計。不過，這個照片到底是否是真的iPhone則都還無法確定，因此討論是否取消了靜音鍵可能也太早。

除了Slashleaks以外，也還有其它爆料者也秀出了iPhone 11 Max相機模組的局部特寫照。從這則照片來看，與Slashleaks秀出的相機排列方式一致，鏡頭的邊框似乎採與中框一樣的金色材質，閃光燈位於相機模組右上角。

分享

不過這些照片中有哪些會是真正的iPhone呢？說不定一個也沒有，畢竟從今年四月初傳出新款iPhone長這樣之後，中國早就有很多廠商開始依照謠言做出了「搶先版」。

▲ 中國地下廠商做出的搶先版iPhone 11

由於這個外觀實在是很不「蘋果」，因此也有網友做了下面這張圖片，暗喻iPhone 11根本是刮鬍刀來著。

依照目前爆料的資料，iPhone 11、iPhone 11 Max是三鏡頭、iPhone 11R則是雙鏡頭。這三款手機都有一顆1200萬像素的主鏡頭和一個1200萬像素的長焦鏡頭，並支援2倍光學變焦。但是iPhone 11和iPhone 11 Max還額外有一顆120度視角的1200萬像素廣角鏡頭。

另外，iPhone 11和iPhone 11 Max分別配備一塊5.8英吋和6.5英吋的OLED螢幕，而iPhone 11R則是6.1英吋的LCD螢幕，三款手機均採用A13處理器，支援反向無線充電功能。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone雙鏡頭蘋果

T客邦

《T客邦》是PC home電腦家庭出版社經營的科技媒體網站，由一群愛玩電腦的阿宅編輯，每天提供新鮮有趣的科技情報，以及自己爆肝測試後的評測心得。
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

蘋果在印度停售四款平價iPhone 重拾高階形象

2019-07-16 18:11

星國電信商登台 下階段將推當日吃到飽

2019-07-16 18:25

蘋果3款新機 玉晶光滲透率全壘打

2019-07-16 13:21

小米A3開始對外宣傳，定位小米CC9系列海外版本、預計近期內揭曉

2019-07-16 12:08

ROG Phone II確定採用強化設計的Snapdragon 855 Plus行動平台

2019-07-16 12:06

Qualcomm揭曉強化版Snapdragon 855 Plus行動平台

2019-07-16 12:05

iPhone 6突然噴出火花 11歲女童秒嚇扔

2019-07-15 18:54

小米A3將會區分兩種版本，處理器規格與小米CC9系列不同

2019-07-15 13:00

Galaxy Note 10官方宣傳圖像再次曝光 頂端可能改為平面設計

2019-07-15 13:00

三星Note 10移除3.5mm耳機孔 傳將打造降噪Type-C耳機

2019-07-13 21:49

報導指稱Google Assistant記錄內容將被Google內部員工分析使用

2019-07-13 10:58

微軟擴展Airband計畫 藉由電視廣播閒置頻寬讓更多人上網

2019-07-12 13:23

華為首款5G手機Mate 20 X 5G 7月26日發布

2019-07-11 10:52

高通215處理器平台將64位元架構、雙鏡頭設計帶到輕量入門手機

2019-07-11 08:36

OpenSignal調查：首波5G網路速度表現大幅增加 但有些地區反而不如4G網路

2019-07-11 08:28

這2理由除外 買iPhone 11不如等2020機款

2019-07-10 18:27

高通攻低階智慧手機市場 推215行動平台

2019-07-10 15:05

中華電信499之亂 NCC重為處分罰120萬

2019-07-10 15:04

華為或許將於8月全球開發者大會對外揭曉自有作業系統「鴻蒙」

2019-07-10 11:46

OPPO再次申請註冊「Find Y」名稱專利 可能搭載螢幕下鏡頭設計

2019-07-10 11:30

小摩：蘋果明年將推三款5G iPhone 具飛時測距AR功能

2019-07-09 18:49

華為自研麒麟810晶片曝光 將置入榮耀手機

2019-07-09 10:40

Sony將推出螢幕可捲曲收納手機 最快年底或明年初

2019-07-09 08:36

小米也跟進潛望式鏡頭設計 可能準備用在小米MIX 4

2019-07-09 08:34

亞太電信優惠 限量5000人

2019-07-08 14:44

限時5天月租11元免綁約！亞太電信網路門市限量瘋搶中

2019-07-08 11:20

小米CC9海外銷售版本，預期將以小米A3為稱、Android One形式設計

2019-07-08 10:51

LG手機OLED面板可能轉由中國京東方提供

2019-07-08 10:51

搭載三鏡頭主相機的Nokia新機即將亮相，可能在7/9對外揭曉

2019-07-07 15:18

人夫貼心為妻購入AirPods 照片曝光網笑「還活著嗎？」

2019-07-06 13:56

vivo揭曉鎖定年輕用戶的遊戲手機iQOO Neo

2019-07-05 09:34

Nokia主管解答：4G好端端，為什麼要換5G？

2019-07-04 19:33

接入更多第三方app功能，三星在美國、韓國啟用Bixby Marketplace服務

2019-07-04 11:25

榮耀將於7/23揭曉旗艦手機榮耀9X，換上Kirin 810處理器

2019-07-04 11:25

Nokia呼籲營運商應大膽構思未來5G網路應用服務模式

2019-07-04 08:22

三星完成Galaxy Fold重新設計 螢幕不會被撕了！

2019-07-03 19:13

暑假就是要出國玩！5大電信漫遊限定下殺每日20元起

2019-07-03 16:58

暑假電信購機方案再省一波！台星送樂天購物金、亞太送家電

2019-07-03 16:09

Sony下半年可能推出兩款新機 其中一款或許支援5G連網

2019-07-03 10:59
看更多

熱門文章

電腦密碼發明人安詳逝世 享耆壽93歲

2019-07-15 22:07

iPhone 11 Max多張上手照曝光 看來史上最醜iPhone就它了

2019-07-16 19:54

蘋果3款新機 玉晶光滲透率全壘打

2019-07-16 13:21

夏日追劇瘋！愛奇藝新戶每月90元 亞太用戶加碼送Gt TV

2019-07-15 21:58

中國人臉辨識技術太強！用狗鼻子判斷不同毛小孩

2019-07-16 18:41

赤燭沉寂4個多月 聲明「還願短期內上架無望」

2019-07-15 21:27

星國電信商登台 下階段將推當日吃到飽

2019-07-16 18:25

蘋果在印度停售四款平價iPhone 重拾高階形象

2019-07-16 18:11

小米A3開始對外宣傳，定位小米CC9系列海外版本、預計近期內揭曉

2019-07-16 12:08

亞馬遜傳打造音質更好的Echo智慧喇叭，可能投入家用機器人研發

2019-07-16 12:08

憂5G標金衝高 遠傳暫陷貼息

2019-07-16 13:21

ROG Phone II確定採用強化設計的Snapdragon 855 Plus行動平台

2019-07-16 12:06

美國業者最快2-4週內正式獲准向華為銷售產品

2019-07-16 12:06

美國眾議院計畫起草限制大型科技公司發行數位貨幣

2019-07-16 12:08

三星註冊擴增實境眼鏡裝置專利，有可能與蘋果競爭

2019-07-16 12:08

應用ARKit 3.0的iOS版《Minecraft Earth》即將開放測試，Android版本隨後就來

2019-07-16 12:06

推特網站大改版 更加行動個人化

2019-07-16 13:22

來Acer Day A好禮！購機多重大方送 本週北高巡迴登場

2019-07-16 12:06

東京奧運眼球戰 各方人馬揪團搶4K轉播

2019-07-15 21:31

DIY智能插座 首家蘋果HomeKit 認證台廠

2019-07-16 19:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top