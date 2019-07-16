小米A3開始對外宣傳，定位小米CC9系列海外版本、預計近期內揭曉

先前就有不少消息透露的小米A3，稍早由小米印度開始藉由Twitter頁面進行宣傳，其中確認新機將搭載水滴造型螢幕，似乎也呼應小米A3其實就是小米CC9系列的海外銷售版本。

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而就相關說明，小米A3確實維持以Android One形式設計，同時從諸多消息顯示，小米A3也會額外區分小米A3 Lite版本，藉此呼應小米CC9與小米CC9e兩款已經在中國市場推行機種。

不過，先前消息已經指出小米A3系列將分別採用Qualcomm Snapdragon 730處理器，以及Snapdragon 675處理器規格，因此預期小米A3系列在硬體規格上會有提昇，並且以Android One形式提供更好Google服務，同時也能獲得作業系統版本升級保證。

在此之前，小米台灣已經確認不會引進小米CC9系列手機，但會引進相近規格機種，預期就是即將揭曉的小米A3與小米A3 Lite，但不確定與美圖合作打造的小米CC9美圖定製版是否也會推出海外版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》