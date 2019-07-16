ROG Phone II確定採用強化設計的Snapdragon 855 Plus行動平台

華碩稍早確認，即將在7月23日於北京揭曉的ROG Phone II，將採用Qualcomm強化設計的Snapdragon 855 Plus行動平台。

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如同去年推出第一款ROG Phone時，強調採用與Qualcomm合作的超頻版Snapdragon 845行動平台，華碩即將揭曉的ROG Phone II也確定採用強化設計的Snapdragon 855 Plus行動平台，同樣採運作時脈提昇設計，藉此提昇電競遊戲應用，以及包含人工智慧、混合實境等運算效能。

相比Snapdrafgon 855，強化設計的Snapdragon 855 Plus行動平台採用運算時脈達2.96GHz的Kyro 485 CPU大核設計，同時Adreno 640 GPU運作時脈也提昇達675MHz，強調圖像渲染能力提昇15%，在長時間執行高負載遊戲內容時也不會有畫面掉格情況。

而相關消息指稱，與中國騰訊合作的ROG Phone II將針對遊戲內容進行最佳化，同時也預期藉由多款配件延伸遊戲遊玩體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》