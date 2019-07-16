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Qualcomm揭曉強化版Snapdragon 855 Plus行動平台

2019-07-16 12:05楊又肇

Qualcomm稍早宣布推出強化設計的Snapdragon 855 Plus行動平台，分別提昇處理運算效能與網路連接能力，針對電競、人工智慧、混合實境，以及5G連網應用提昇使用體驗。

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相比去年底揭曉的Snapdragon 855行動平台，此次推出的Snapdragon 855 Plus行動平台設計中，分別在Kryo 485 CPU Prime核心時脈速度高達2.96GHz，而Adreno 640 GPU效能則提升15%，除了可藉由整合Snapdragon X24 LTE數據晶片對應高速連網效果，更可搭配獨立設計的Snapdragon X50數據晶片對應5G連網應用。

透過運算效能提昇，Qualcomm預期以Snapdragon 855 Plus行動平台對應電競與遊戲沉浸體驗，同時也能推動更深層的人工智慧運算應用，另外在包含擴增實境與虛擬實境的混合實境體驗也能發揮更穩定、流暢的效能表現。

Snapdragon 855 Plus行動平台本身也以Snapdragon Elite Gaming形式打造，並且支援Vulkan 1.1 API資源，相比Open GL ES執行功耗效率約提昇20%，並且降低遊戲停格 (Game Jank Reducer)、提昇遊戲啟動效率 (Game Fast Loader)，另外也對應反作弊外掛程式 (Game Anti-Cheat Extensions)等功能。而藉由第四代Snapdragon人工智慧引擎，更可發揮每秒運算達7TOPs的人工智慧運算效率。

根據Qualcomm說明，搭載Snapdragon 855 Plus行動平台的商用裝置最快會在今年下半年推出，預期三星即將揭曉的Galaxy Note 10將會採用此款處理器設計 (另外版本則會採用三星升級版Exynos 9825)，而預計揭曉的華碩ROG Phone II也預期採用此款處理器平台設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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